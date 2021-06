Google está desarrollando su primer celular plegable

A pesar de que resultan costosos y de que no se ha creado una necesidad de uso clara, los dispositivos con pantallas plegables, capaces de ofrecer la utilidad de un celular y también de una tableta, siguen siendo un desarrollo de interés para los fabricantes. Actualmente marcas como Samsung y Huawei ya comercializan este tipo de modelos, pero se habla de que muchas otras marcas trabajan en su propia propuesta, es el caso de Google que, se rumora, lanzará su Pixel Fold a finales de 2021.

En agosto pasado se dio a conocer que Google estaba trabajando en el desarrollo de un reloj inteligente al que se denominó Pixel Watch y también en un modelo de smartphone con pantalla plegable o Pixel Fold. Al parecer la compañía ha renunciado a la idea del reloj, pero el celular parece estar en camino.

El sitio corean TheElec dio a conocer que Samsung comenzará la producción de paneles OLED plegables en octubre diseñados para los próximos teléfonos plegables de Google. Aunque no es la única marca de la que se habló, también se mencionó a Vivo y Xiaomi. Todos los cuales, según se informa, presentarán sus modelos a fines de este año.

Hay que decir que Google no ha mantenido en secreto sus ambiciones de teléfonos plegables. En 2019, publicó solicitudes de patente para sus propias pantallas plegables y admitió que había estado creando prototipos durante bastante tiempo. Sin embargo, también le dijo al medio CNET que aún no tenía "un caso de uso claro".

Pero ahora, parece que Google incluso tiene un nombre en clave para su celular plegable: "Pasaporte", mismo que podría estar casi listo para anunciar. El portal 9to5Google hasta detectó una nueva referencia el mes pasado en el código de Android 12, junto con otros nombres en clave que se cree que se refieren a los próximos Pixel 6 y Pixel 5a 5G.

Por supuesto no hay detalles oficiales por parte de Google sobre las características del Pixel Fold. No obstante TheElec aseguró que tendrá un solo panel de 7.6 pulgadas que se plegará hacia adentro. Ese será el tamaño promedio que se estará manejando en estos equipos pues, la misma fuente dijo que el próximo teléfono de Vivo tendrá una pantalla principal de 8 pulgadas y una pantalla exterior de 6.5 pulgadas.

Además, de acuerdo con información filtrada por un proveedor chino de la compañía, se dice que el iPhone plegable contará con una bisagra, casi imperceptible, para ofrecer a los usuarios un modo tableta y un modo smartphone, al estilo del Galaxy Fold de Samsung.

Sin embargo, son solo rumores así que no hay manera de asegurar que Apple de verdad esté considerando lanzar esta opción.

Un ejemplo más del desarrollo de estos modelos es TCL que en marzo de 2021 dio un adelanto de su smartphone Fold 'n Roll que ofrecerá a los usuarios tres opciones de visualización según extienda el panel flexible. Es decir, ofrece la versión de teléfono de 6.87 pulgadas, también puede tener el tamaño de una phablet de 8.85 pulgadas o extenderse por completo para crear una tableta de 10 pulgadas.

No obstante, en ese entonces se dijo que la compañía todavía estaba explorando las especificaciones técnicas de este tipo de dispositivo, lo que significa que el Fold n 'Roll todavía está lejos de ser lanzado al mercado. Lo que sí confirmó TCL es que tiene planes de lanzar un teléfono con tecnología plegable antes de finales de 2021 y lo que más llama la atención en este caso es que prometió que su precio estará muy por debajo de las opciones disponibles actualmente.