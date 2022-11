Google lanza billetera electrónica para Android en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Google lanzó su billetera electrónica en México para los usuarios de dispositivos Android.

La aplicación de la billetera puede guardar toda la información de las tarjetas de crédito del usuario, monederos electrónicos, tarjetas de lealtad, tarjetas de débito, e incluso se está trabajando con el Gobierno de la Ciudad de México para que se le pueda recargar saldo a la tarjeta del transporte público.

Durante la presentación de la billetera, Julian Coulter, director general de Google México, comentó que más del 80% de los usuarios de teléfonos inteligentes en México utilizan el sistema Android, y la proyección de la compañía es que, por lo menos, la mitad de esos usuarios adopten la billetera en los próximos meses.

Además, en los últimos 3 años se sumaron 10 millones de nuevos usuarios de teléfonos inteligentes en México y Android es la plataforma de mayor utilización.

"Consideramos que con la billetera podemos avanzar en la digitalización de la economía. En México, lamentablemente el efectivo sigue siendo el método de pago más usado.

"Nueve de cada 10 mexicanos utilizan efectivo en compras menores a 500 pesos y en 80% de las compras mayores a 500 pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera", expuso Coulter.

Para el directivo, un menor uso del dinero en efectivo representa mayor seguridad, reducción en la evasión de pago de impuestos y un freno a prácticas del crimen organizado.

"La digitalización de la economía puede representar un crecimiento de tres puntos porcentuales en el PIB (Producto Interno Bruto) de los países emergentes", destacó Coulter.

En el inicio de la puesta en marcha de la aplicación, Google estableció una alianza con MasterCard, VISA, Banregio, Banorte, Inbursa y Nu para integrar las tarjetas de crédito a la aplicación; y se está buscando sumar a BBVA, Santander y RappiCard.

Armando Betancourt, especialista de Industria Financiera, comentó que el uso de la billetera no tiene ningún costo para los usuarios, ni para los negocios; únicamente canaliza los pagos a través de la aplicación.

La intención de Google es que, al sumar todas las tarjetas, monederos y programas de lealtad, se pueda enviar notificaciones al usuario de los comercios que tienen descuentos si se realiza el pago con determinada tarjeta ya que, actualmente, muchos descuentos son desaprovechados por falta de conocimiento.

Con la billetera también se podrá pagar en cualquier comercio que utilice el sistema de pago sin contacto con el celular.

En cuanto a la seguridad de la información y las transacciones, Google aseguró que el usuario es el que tiene control de sus datos, que no se sube nada de información a la nube y que cada transacción con tarjeta de crédito o débito se realiza con un número de tarjeta alternativo, es decir, un token asociado a un número de seguridad dinámico que cambia con cada transacción.

"Si por algún motivo un usuario pierde su tarjeta o pierde su teléfono, como estamos dentro del ecosistema de Android vamos a poder beneficiarnos de la seguridad que ya tenemos en el dispositivo.

"A través de la función de buscar mi dispositivo, lo podemos bloquear de manera remota, decidir cambiar la contraseña e inclusive borrar toda la información del dispositivo para asegurarnos de que no llegue a otras manos", explicó Carmen Quintanilla, gerente de Marketing.

Con la billetera, también se podrá gestionar los pases de abordar de vuelos y boletos de cine.

Se contempla a Aeroméxico, Cinemex, Proscai —que maneja varias tarjetas de lealtad como Juguetibici y Aldo Conti—, Volaris y próximamente Viva Aerobús.