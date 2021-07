Google prohibirá las apps que promueven a los "sugar daddy"

Actualmente podemos encontrar aplicaciones para todo tipo de tareas. Hay millones de herramientas disponibles para ayudarnos en nuestras actividades diarias, entretenernos y hasta encontrar el amor. Google no está en contra de las apps de citas, pero sus nuevas políticas sí prohibirán aquellas apps que promuevan favores sexuales a cambio de dinero, eso significa que pronto ya no estarán disponibles las opciones para encontrar o promoverse como "sugar daddy".

Hay que decir que no es que Google esté haciendo una referencia específica a los "sugar daddy". Sin embargo, las actualizaciones en las políticas de la Play Store están considerando como contenido inapropiado cualquier aplicación destinada a fomentar las "relaciones sexuales compensadas". Eso significa que las aplicaciones que facilitan cualquier tipo de trabajo sexual, incluidas las que promueven a los "sugar daddy" serán dadas de baja, informó el portal especializado en la compañía, Android Police.

Solo en caso de que no sepas, el término de "sugar daddy" comenzó a utilizarse luego de que filtraran los datos de los sitios de citas para infieles Ashley Madison en 2015. De manera general, la frase hace referencia a una relación en la que un hombre (típicamente rico y de mucho mayor edad) compensa a alguien (que suele ser mucho más joven) a cambio de favores (por lo general sexuales).

Si bien desde hace tiempo ya existían plataforma específicamente diseñadas para que la gente busque este tipo de arreglos, ha habido una explosión de competidores en los últimos años con nombres como SugarDaddyMeet, EstablishedMen, Elite Millionaire Singles, Spoil y SeekingArrangements. Es decir que quienes estén interesados en este tipo de relaciones encontrarán en la Google Play Store una amplia variedad de opciones, las cuales, por cierto, suelen recibir buenas críticas de los usuarios.

Sin embargo, estas apps pronto podrían dejar de estar disponibles pues la actualización de la política de Google aclara que, a partir del 1 de septiembre, este tipo de aplicaciones estarán prohibidas según las pautas de "contenido inapropiado" de la empresa en donde se incluyen opciones que "contienen o promueven contenido sexual o blasfemias", lo que incluye cualquier aplicación que promocione "servicios destinados a ser sexualmente gratificantes".

De acuerdo con lo anterior, Google ya no permitirá que las aplicaciones de "sugar daddy" estén disponibles, aun cuando se promuevan solo como una plataforma para "conectar" personas.

En México este tipo de acuerdos son muy populares

Como ya mencionamos, entre las aplicaciones disponibles para Android para encontrar o ser un "sugar daddy" está SeekingArrangements que, en abril pasado, dio a conocer que México está en el top de Latinoamérica de este tipo de relaciones.

El sitio de Sugar Dating más grande del mundo, SeekingArrangement, realizó un análisis para conocer en qué países su servicio resulta más popular.

Así fue como encontró que México se encuentra en el primer lugar de la lista de países latinoamericanos con el mayor número de sugar daddies, 183 mil 302 que corresponde al 34% del total. En el segundo lugar se ubica Brasil con 141 mil 725 daddies; seguido por Colombia en tercer lugar con 73 mil 745 sugar daddies. Mientras que Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Panamá contribuyen con 540 mil 444 sugar daddies latinos en la región.

Los resultados fueron obtenidos de la cantidad de miembros existentes a lo largo de los años, desde la creación de SeekingArrangement en el 2006.

Entre las razone por las que la plataforma considera que se están presentando estos números en nuestro país es que, México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y, a pesar de que se encuentra pasando por los efectos paralizantes de la pandemia por la Covid-19, las perspectivas de crecimiento económico son positivas para 2021. Básicamente señalan que habrá más hombres adinerados en el país, es decir, personas con el poder económico como para poder considerarse sugar daddies.

Veremos qué tanto afecta la nueva política de Google a esta y otras apps similares.