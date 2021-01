Google rediseña su buscador para móviles

Como debes saber, la mayor parte de las visitas de internet en el mundo inician en Google. Las personas prefieren entrar al buscador que escribir la dirección en la barra del navegador. Y, como ahora muchas de las visitas que hacemos en línea son a través de los dispositivos móviles, la compañía anunció un rediseño para mejorar la experiencia.

Google procesa miles de millones de búsquedas todos los días. "Para poder hacer aún más accesible y fácil la exploración de la información que está disponible en el planeta, hemos presentado el nuevo diseño del buscador de Google para móviles", señaló la empresa a través de un comunicado.

Entre los cambios que están llegando con esta actualización está el que los resultados de tus búsquedas serán más sencillos de leer e identificar gracias a secciones y etiquetas más grandes y claras que tiene la intención de llevarte a la información o página que necesitas.

Asimismo, de acuerdo con Google, el nuevo diseño permite al usuario enfocarse en el contenido que le interesa al incluir más espacio en blanco entre las secciones y los resultados, "lo que creemos hará más simple, amigable y accesible esta herramienta que te acompaña en tu día a día", expresó la empresa.

Google además realizó una serie de cambios en algunos elementos visuales como los tipos de fuente, sombras y colores. Así, por ejemplo, ahora verás una apariencia más limpia y fácil de leer con el nuevo diseño de resultados "edge to edge" (de borde a borde). También se adaptó la redondez de los círculos del logotipo y la fuente utilizada se eligió teniendo en cuenta la accesibilidad, esto lo notarás, dijo la empresa, en los bordes de los paneles de conocimiento y en uno de los lados del carrusel de imágenes o videos.

"Con el diseño de nuestros colores buscamos ayudarte a organizar el contenido, además de separarlo y, finalmente, llevar tu mirada a la parte baja de la página. Expandimos a la página de búsqueda el uso de Google Sans, la fuente exclusiva de Google. Gracias a su escala y peso, cuando está posicionada delante del color blanco, es más fácil de leer", aseguró.

Ya puedes comenzar a ver todos estos cambios en la versión móvil del buscador.

¿Qué buscamos en 2020?

Ya sea realizadas a través de dispositivos móviles o no, cada año Google realiza un recuento de los términos de búsqueda más usados y, 2020 no fue la excepción.

"El 2020 fue un año atípico, en el que millones de personas acudieron a la Búsqueda de Google para resolver preguntas, darle seguimiento a temas de interés y tomar decisiones basadas en datos. De acuerdo con un estudio realizado por Kantar, el 97% de los encuestados consideró que el Buscador fue útil en su vida diaria. Así como la Búsqueda pudo ayudar a las personas a explorar y descubrir un mundo de información, existen muchas formas de explorar el año a través de la lente de la Búsqueda de Google. Desde historias globales en general hasta listas con temáticas locales de 70 países", señaló la empresa mediante un comunicado a finales de 2020.

En México, de acuerdo con Google, el Año de Búsquedas 2020 muestra que los usuarios se preocuparon unos por otros, pues el interés de búsqueda por empatía alcanzó un récord. Esto porque nos enfrentamos a un momento para cuidar de otros, pero también de cuidar de nosotros mismos, por ello la palabra bienestar se buscó cinco veces más en 2020 en comparación con 2019.

Asimismo en México el término resiliencia psicológica se buscó más en 2020 que en cualquier otro momento de la historia. Además, muchos se preocuparon, en todo el mundo, por echar una mano a los que más lo necesitaban, prueba de ello es que las búsquedas globales de apoyo a las pequeñas empresas se duplicaron este 2020 en comparación con el año pasado.

Esperaremos a ver cuáles serán las tendencias que definirán las búsquedas en 2021.