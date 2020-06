Google resaltará lo que buscaste en las páginas

A muchos les ha pasado que hacen una búsqueda y eligen el primer resultado pensando que fácilmente encontrarán lo que necesitan pero, al abrir la página se pierden en el texto y no logran el resultado esperado. Pues ahora eso no pasará gracias a que Google resaltará las palabras que buscaste.

Search Engine Land, a través del medio The Verge, descubrió que Google lanzó una nueva función de búsqueda que resalta y muestra el texto que se encuentra en un fragmento destacado.

Gracias a esta nueva función cuando realices una búsqueda en los resultados encontrarás resaltadas las palabras claves de búsqueda y cuando des clic, en lugar de mostrarte la página como sucede tradicionalmente te dirigirá hasta la parte en donde se ubica lo que te interesa.

Según Danny Sullivan de Google, la compañía ha estado trabajando en esta funcionalidad por un tiempo. De hecho, lo lanzó para las páginas AMP en 2018, y comenzó a probar la funcionalidad en páginas HTML el año pasado. Ahora estará disponible en todos los casos, según se confirmó en Twitter.

Algunos usuarios ya han comenzado a ver la herramienta en Chrome, tanto en la versión de escritorio como en móviles. Sin embargo, aunque Google señala que llega a todos los navegadores, en Edge y Safari aún no está disponible.

Al final, si quieres realizar una búsqueda inteligente y la función de Google no está disponible siempre puedes recurrir al Ctrl-F para que aparezca la función "buscar en la página".

Algo positivo es que la función no necesita que las páginas web hagan algún cambio en su código. La parte negativa que se está cuestionando es que si el mismo buscador lleva al usuario hasta la parte de la página en donde está la información que buscan podrían perderse los anuncios, por lo que sí podría ser necesario cambiar la ubicación de estos.