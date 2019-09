Google y Facebook piden a México no desactivar webs que incumplan con Hacienda

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a compañías como Google, Facebook y Airbnb, pidió este martes al Gobierno de México que no desconecte de internet aquellas plataformas que no puedan afrontar los requisitos impuestos por Hacienda en el presupuesto para 2020.



"No estamos en contra de pagar impuestos, estamos muy a favor de apoyar al Gobierno, pero estamos en contra del apagón a internet", explicó a Efe Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la ALAI, al salir de una reunión con representantes de la Secretaría mexicana de Hacienda.



De la Peña celebró que la "reunión fue muy buena" y que los funcionarios de Hacienda se mostraron "abiertos al diálogo" para revisar el Paquete Económico 2020, el cual prevé la posibilidad de desconectar servicios de internet como sanción a quienes no paguen impuestos.



La ALAI sostiene que la desconexión de plataformas supone una vulneración al derecho de la "accesibilidad universal a internet" y afectará sobre todo a pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar los plazos previstos por Hacienda.



Por eso, consideró que se trata de una "mala iniciativa" y recordó que "internet es de todos".



La gerente defendió que las tecnológicas están a favor de contribuir con impuestos, pero dijo que estas tarifas deben aplicarse mediante "una metodología adecuada y sin dañar los derechos de los usuarios".



El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, presentó el 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados el Presupuesto para 2020, el cual obliga a los prestadores de servicios digitales extranjeros a registrarse en el Servicio de Administración Tributaria.



La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el proyecto de ingresos de la administración, que deberá ser ratificado por el Senado antes del 31 de octubre.



Posteriormente, la Cámara de Diputados deberá aprobar el proyecto de gastos del Gobierno antes del 15 de noviembre.



De la Peña confió en que los legisladores supriman la desconexión entre las sanciones previstas, aunque admitió que "el tiempo está ajustado".



Por otro lado, la ALAI celebró "la buena iniciativa" del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para extender la conexión a internet en todo el territorio mexicano.