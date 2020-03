Google y Twitter ordenan trabajo remoto por contagios de Covid-19

El día de ayer miércoles la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19, mejor conocido como coronavirus, como una pandemia. En todo el mundo se están tomando medidas con la intención de contener la propagación del virus y tecnológicas como Google y Twitter encuentran en el trabajo remoto la respuesta.

En Estados Unidos diversas compañías tecnológicas ya habían solicitado a los empleados trabajar desde casa, pero solo en algunos estados del país. Sin embargo, ante el avance de la enfermedad, el anuncio se ha hecho general.

Google, por ejemplo, ha pedido a todos sus empleados que recurran al trabajo remoto al menos hasta el 10 de abril para protegerse y no expandir más el virus en caso de que alguien esté contagiado.

Luego de que Google pidiera trabajar desde casa a sus empleados de Canadá y Estados Unidos, Sundar Pichai, CEO de la compañía, publicó un tweet en donde señala que esta práctica podría ayudar a contener los contagios y sobre todo no saturar los servicios sanitarios.

La compañía también tomó la decisión de cancelar su evento para desarrolladores Google I/O por el coronavirus.

Otra medida que ha tomado la compañía luego de que las búsquedas sobre "consejos de limpieza de coronavirus" aumentaron más del 1.700% al cabo de una semana en Estados Unidos, es trabajar para combatir la desinformación.

Por su parte Twitter ordenó a su personal en todo el mundo trabajar desde casa. La medida comenzó en Corea del Sur, Hong Kong y Japón e incluyó la suspensión de los viajes de negocios no esenciales. Ahora la recomendación es mundial.

Twitter aseguró que apoyará a todos sus empleados a cubrir los gastos para establecer oficinas en su hogar.

Otros ejemplos incluyen a Apple que también animó a sus empleados a trabajar desde casa o Facebook que cerró sus oficinas en Singapur y Londres para realizar una "limpieza profunda" luego de que uno sus empleados que había pasado tiempo en ambas ciudades fue diagnosticado con el virus.