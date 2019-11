Granjas de bots, cuando la tecnología se utiliza para atacar

Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un informe en el que se detalla que el ataque en redes sociales en contra de la prensa que asiste a sus conferencias, provenía en un 26% de cuentas ligadas a granjas de bots, o cuentas pagadas.

Pero ¿Qué son y cómo funcionan las granjas de bots? En entrevista para EL UNIVERSAL, un especialista en marketing digital, quien prefirió el anonimato, precisó que las granjas de bots se originan a partir "de un servidor, el cual se puede dividir en miles de servidores virtuales, y estos a su vez pueden crear cierto límite de perfiles sociales. Son servidores dedicados a la creación de cuentas sociales y de automatización de interacciones".

El especialista señaló que el desarrollo de granjas de bots pueden tener un sin número de usos, ya sea para fines buenos o malos. Comenta que algunas de sus funciones, dependiendo al fin al que se quiera llegar, puede ser el replicar un mensaje, generar tendencias o interacciones, conseguir más seguidores o generar tráfico de visitantes. Agregó que los bots no sólo están destinados para las redes sociales, sino para el uso general de internet.

El profesor de la Universidad Iberoamericana, Robert Hernández, en entrevista explicó el funcionamiento de un bot en nuestra vida cotidiana a través de un ejemplo, y este es por medio del "Correo no deseado", en el cual un bot es el que dirige todos los correos "basura" hacia esta bandeja, correos que para el usuario no son de importancia.

El especialista en marketing insistió en que no todos los bots son para un mal uso, pues la mala fama que esta herramienta está teniendo podría traer repercusiones en empresas que ofrecen este tipo de servicios.

"Si yo le hablo a un cliente y le digo 'oye te voy a instalar un bot' pero ve este tipo de noticias, me va a decir 'sabes qué no me instales nada'", por lo que aconsejó a quienes busquen este tipo de servicios a realizar negocios con empresas serias.