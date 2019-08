Hallan huesos de un mamut de hace 13 mil años en Jalisco

El reciente hallazgo de huesos de un mamut, de un caballo y de un ancestro de armadillo de unos 13.000 años prueban la riqueza paleontológica del sur de Jalisco, en el oeste de México, una zona agrícola donde a menudo los restos están a manos de pobladores y sin apenas conservación.



Mientras paseaba en una loma del San José de la Tinaja, en el municipio de Zapoltitic, sur de Jalisco, uno de los trabajadores del museo comunitario Antonio Vargas Moreno aficionado a la paleontología encontró en julio pasado parte de lo que después sería identificado como el fragmento del cráneo de un mamut.



El trabajador dio aviso a los expertos del Museo de Paleontología y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



Cuando estos llegaron se dieron cuenta que además había en el lugar restos de antepasados de caballo y de un gliptodonte, un mamífero parecido al armadillo, contó este martes a Efe el arqueólogo Eduardo Ladrón de Guevara.



Los restos pertenecen a parte de la gran fauna que vivió en esta región hace entre 13.000 y 30.000 años, y salieron a la luz luego de que una fuerte lluvia erosionara el lugar y los dejara al descubierto.



"En la primera visita solo se veía parte de la bóveda craneana de un mamut y cuando regresamos para hacer el rescate paleontológico empezaron a salir más. La loma es un yacimiento disperso de huesos y en lo que íbamos caminando en superficie se localizaron huesos diversos de gliptodonte, de caballo y más huesos de mamut", explicó el investigador del centro del INAH en Jalisco.



Durante los días en que se trabajó sobre el terreno, los expertos se dieron cuenta que este tipo de hallazgos son comunes en la localidad ya que la zona fue otrora una región de lagos y lagunas que atraían a los animales y cuyos huesos hoy permanecen dispersos y bajo la tierra.



"Jalisco es rico en restos y lo común es que la gente conserve los huesos, lo cual no constituye del todo un delito", pero no es lo adecuado para su conservación, advirtió el especialista.



Ladrón de Guevara añadió que, de acuerdo con la legislación mexicana, cualquier persona puede ser custodio del patrimonio arqueológico que encuentre en su casa, su jardín o cualquier espacio de su propiedad, previa autorización del INAH.



No obstante, esta opción "no es lo recomendable" pues los restos tienden a deteriorarse o dañarse sin las estrategias de conservación adecuadas.



"Es un hueso que se mantuvo por miles de años en condiciones estables que permitieron conservarlo y cuando lo extraes y se expone a otro ambiente se acelera su deterioro. Además, si lo tienes en tu casa es algo un poco excluyente porque el resto de la comunidad no puede tener acceso a este patrimonio", dijo.



Una vez recuperados los huesos de mamut y de los demás animales, estos fueron trasladados al Museo de Paleontología, en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.



Ahí están siendo sometidos a un proceso de consolidación, restauración y conservación para que luego puedan ser estudiados y exhibidos al público, afirmó a Efe Ricardo Alonso, encargado del área de Investigación del museo.



"Hacemos una limpieza mecánica, luego una consolidación para endurecer los restos. Cuando los materiales ya pueden manipularse, se hace una reconstrucción, fragmento por fragmento de cada hueso, hasta que se tenga el material en condiciones de catalogación, exhibición e investigación", detalló.



El proceso tarda cerca de seis meses, pero considerando la fragilidad y fragmentación del material, además de las limitaciones del personal encargado de esta labor, esta podría extenderse hasta cerca de un año, advirtió Alonso.



Recuperar y mantener estas piezas es una manera de abonar al conocimiento de la historia y la geografía regional.



"Nos permite reconstruir parte de la historia del estado y del país y en esta historia no siempre estuvo el ser humano. Nos permite conocer el paisaje, la forma en que se fue conformando el territorio, cómo dio cabida a lo que tenemos ahorita y en qué momento entramos como seres humanos a jugar un rol en este paisaje", concluyó Ladrón de Guevara.