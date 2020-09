Huawei podría enfrentar carencia de chips y pantallas

En pocos años Huawei se convirtió en el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo. Sin embargo, acusada de ser un riesgo para la seguridad nacional, la compañía china está enfrentando cada vez más problemas por obtener piezas clave para sus teléfonos, además de software.

Luego de que el gobierno de Estados Unidos impuso una prohibición comercial a Huawei, que significaba que no podía hacer negocios con empresas estadounidenses, la compañía se vio impedida, primero, para acceder a los servicios de Google, por lo que sus últimos modelos ya no los tienen preinstalados. Posteriormente se dio a conocer que tampoco podría hacer acuerdos con los fabricantes de chips Qualcomm y Broadcom.

Ahora, según un informe del medio surcoreano Chosun Biz, LG y Samsung dejarán de suministrar pantallas premium para teléfonos inteligentes a Huawei a partir del 15 de septiembre. No está claro qué significa exactamente la decisión pero, según el reporte, probablemente se refiere a pantallas OLED, que se utilizan en los modelos de gama alta de la compañía, como el P40 Pro equipado con un panel fabricado por Samsung.

Lo anterior representa un gran problema, ya que LG y Samsung se encuentran entre los proveedores de pantallas más grandes del mundo y una parte importante de la cadena de suministro de Huawei que se verá obligada a recurrir a proveedores de su país, que podrían no estar listas para satisfacer las necesidades de la compañía.

Es así que Huawei podría estar en serios problemas para fabricar sus próximos modelos. Sin embargo, parece que la compañía se está preparando para ser más independiente.

Llegarán smartphones con HarmonyOS

Puede que Huawei no tenga permitido hacer tratos con Google, pero ello no detiene sus ambiciones de conservar su lugar en el mundo y, en su conferencia anual de desarrolladores, anunció que, en 2021, planea lanzar teléfonos inteligentes con su sistema operativo patentado Harmony.

Asimismo, de acuerdo con la empresa china, para atraer más aplicaciones a su ecosistema, a fines de este año se lanzará una versión beta de su sistema operativo de segunda generación, HarmonyOS 2.0, para desarrolladores móviles. Mientras tanto, la versión beta de HarmonyOS será de código abierto para tabletas, sistemas para automóviles y relojes inteligentes a partir de esta semana.

Huawei asegura que su sistema operativo tiene un alcance actual de 490 millones de usuarios a través de su familia de dispositivos, anunció, buscará expandir su base a través del mercado de Internet de las cosas. De hecho, ya ha cerrado acuerdos con importantes marcas y estima que su tecnología HiCar, llegue a 5 millones de vehículos el próximo año.

Por otra parte, los Huawei Mobile Services (HMS) han crecido rápidamente para posicionarse como el tercer ecosistema más grande del mundo en tan solo un año, aseguró Huawei, y añadió que su tienda de aplicaciones, AppGallery, actualmente tiene más de 96 mil apps y más de 490 millones de usuarios activos globales.

También dio a conocer que está construyendo tres laboratorios de cooperación en materia de ecosistemas en Rusia, Polonia y Alemania para prestar servicios a los promotores mundiales y ofrecer opciones de ensayo y certificación. Y, en el futuro, establecerá cinco centros más en Rumania, Malasia, Egipto, México y Rusia.

"Los logros de Huawei en el desarrollo de su ecosistema son el resultado del gran apoyo de los desarrolladores globales y socios. Huawei dará acceso completo a los desarrolladores a tecnologías clave, además de capacidades de software y hardware, formando una colaboración con ellos con el propósito de impulsar la innovación de un ecosistema inteligente en todos los escenarios", comentó Richard Yu, director ejecutivo y CEO de Huawei Consumer Business Group (CBG).