Influenza H3N2: Alerta por síntomas intensos en temporada invernal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- En cada temporada de frío, la influenza ocupa un lugar importante entre las enfermedades respiratorias más comunes. Sin embargo, no todas las variantes se comportan de la misma manera (un factor que determina la presión sobre los sistemas sanitarios). La influenza A (H3N2) demuestra tener el potencial de generar síntomas más intensos y complicaciones, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Según los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este subtipo se asocia con brotes más severos y una tasa mayor de hospitalización en comparación con otros virus de la gripe estacional.

Su alta capacidad de mutación también complica la respuesta del sistema inmunológico, incluso en personas previamente vacunadas, lo que convierte a la detección temprana en una herramienta indispensable para la supervivencia.

El desarrollo de la enfermedad ocurre de forma abrupta (usualmente entre uno y cuatro días tras el contacto con el virus). De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la diferencia clave con un resfriado es la intensidad de la fiebre, la cual suele superar los 38 grados centígrados y presentarse junto a escalofríos. A esto se suma un cansancio extremo y dolores musculares intensos (mialgias) que persisten incluso cuando la temperatura corporal se normaliza.

En el aspecto respiratorio, la variante se manifiesta con una tos seca que puede prolongarse por semanas y dolor de garganta constante. Según la Clínica Mayo (institución líder en investigación médica), el dolor de cabeza persistente y la sensibilidad a la luz son señales habituales.

Identificar estos síntomas a tiempo es vital para evitar la automedicación, una práctica que (según los expertos) suele ocultar complicaciones graves y retrasa el uso de antivirales necesarios para detener al virus.

La atención médica debe ser inmediata si el paciente presenta señales de alerta severas. Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debe acudir a urgencias ante la falta de aire, dolor en el pecho, confusión mental o somnolencia excesiva. Estos síntomas indican que la infección podría haber derivado en neumonía o deshidratación. En pacientes con condiciones previas, el virus H3N2 actúa como un catalizador que agrava problemas del corazón o los pulmones.

Para reducir el impacto hospitalario, la prevención es la herramienta más efectiva. De acuerdo con los protocolos del Instituto Johns Hopkins, la vacuna anual es la defensa principal para evitar cuadros críticos o fallecimientos. Junto a la inmunización, los especialistas recomiendan mantener una hidratación rigurosa y reposo absoluto. Según la evidencia clínica disponible, estas acciones (sumadas a la higiene constante) son los pilares para frenar la transmisión y asegurar una recuperación sin secuelas.