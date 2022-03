Instagram lanza más opciones para controlar tu cuenta

Miércoles, 23 de marzo de 2022 09:47 | Ciencia y Tecnología | TECNOLOGÍA-INSTAGRAM



CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La red social de fotografías propiedad de Meta, Instagram, anunció este miércoles 23 de marzo tres nuevas formas de visualización cronológicas para el Feed de Instagram: "Inicio, Favoritos y Siguiendo", las cuales brindan a sus usuarios más opciones y control sobre lo que ven en la aplicación.

--Inicio, Favoritos y Seguidos

Para conocer un poco más a fondo estas nuevas opciones, a continuación podrás encontrar la descripción de cada una:

Inicio

Es lo que generalmente se conoce como el formato actual de Feed en Instagram. Esta opción continuará brindándote una combinación de contenido de personas y cuentas que sigues clasificadas por algoritmos, otro contenido recomendado que te puede gustar y más.

La "Página de inicio" será la vista predeterminada, por lo que cada vez que accedas a tu Feed, seguirás viéndola de esa manera.

Favoritos

Esta opción mostrará las publicaciones de las cuentas que selecciones, en orden cronológico. Es decir, podrás elegir las cuentas favoritas de las que no quieres perderte ningún contenido.

Siguiendo

Esta herramienta te mostrará las publicaciones solo de las personas que sigues, también en orden cronológico.

---Instagram busca que usuarios tengan más control en su cuenta

La red social señaló que decidió realizar estos cambios, con la intención de brindar a sus usuarios un mayor control sobre lo que ven en Instagram, permitiéndoles destacar las cuentas o contenido de su interés sobre otros.

"Queremos que las personas tengan un control significativo sobre su experiencia en Instagram. Todos usan Instagram de manera diferente y esperamos que estas opciones puedan ayudar a las personas a decidir qué funciona mejor para ellos. Además, hemos realizado una investigación que ha demostrado que nuestra comunidad está más satisfecha con un Feed clasificado por algoritmo, por lo que no estamos estandarizando la experiencia de todos en un Feed cronológico", indicó la firma en un comunicado.

Asimismo, el consorcio señaló que en promedio, los usuarios de Instagram ven más del 90% de las publicaciones de sus amigos en un feed clasificado algorítmicamente.

Cabe decir que dicha cantidad era menos de la mitad, con una alimentación cronológica. Y debido a que las personas están más comprometidas con un feed clasificado, un 50% más de seguidores ven una publicación que con un feed cronológico.

Si todavía no puedes visualizar estas nuevas herramientas no te preocupes, ya que Instagram añadió que la actualización se está llevando a cabo de manera global, por lo que llegará a todos los usuarios de forma gradual.