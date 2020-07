Instagram prueba nueva pestaña "Tienda"

Entre las grandes ventajas que ofrece el comercio electrónico está el que permite competir a grandes y pequeñas empresas en un mismo entorno y, siendo las redes sociales un escaparate tan importante en la actualidad, vale la pena que los negocios consideren esta opción y conozcan las alternativas disponibles como "Tiendas" en el caso de Instagram.

Este martes Instagram dio a conocer que acaba de iniciar una prueba en un pequeño número de usuarios a nivel mundial que se encontrarán con nueva pestaña denominada "Tienda". En esta prueba el ícono de "Actividades" en la parte inferior (el corazón) será reemplazado por el ícono de "Tienda" que funcionará como un acceso directo que llevará al usuario a la misma ubicación de compras que ya existe en la pestaña Explorar.

Aquellos usuarios que formen parte de esta prueba podrán acceder a "Actividades" en la esquina superior derecha de la pantalla, al lado del ícono de los mensajes directos, o bien, acceder a su perfil y hacer clic en el icono del corazón. Instagram señaló que su intención con la introducción de este nuevo ícono es comprender cómo el diseño puede cambiar el comportamiento de las personas. "Queremos brindar la mejor experiencia y estas pruebas siempre han sido una parte importante en nuestro proceso de diseño de productos", explicó la compañía en un boletín. Sin embargo cabe aclarar que dado que se trata de una prueba, por ahora el acceso directo no lleva al usuario a las tiendas de Instagram ya que esta nueva experiencia se lanzará a finales de este año.

Si tienes un negocio y crees que Instagram puede ser una buena opción para llegar a tus clientes potenciales debes saber que, gracias a las políticas en Shopping, la red social ahora facilita la entrada de más vendedores a su plataforma. Ahora los propios creadores tienen la oportunidad de comercializar directamente su propia mercancía, por ejemplo si eres un músico, bloggers o vendes al menos un producto elegible podrás formar parte de Instagram Shopping solo es necesario que revises los "Requisitos de elegibilidad de comercio" en donde se especifican las directrices que debes cumplir.

Para que te des una idea de si puedes unirte a este canal de ventas te adelantamos que entre los requisitos que se debes cumplir están el que tu cuenta de Instagram debe representar a tu tienda o al sitio web desde donde vendes los productos, es decir, que la lista de artículos debe estar disponible para la compra directa en tu sitio web o a través de Facebook o Instagram Checkout. No está permitido llevar a los usuarios a otro tipo de comercio, por ejemplo a Amazon.

También es importante que tu cuenta tenga una base de usuarios suficiente pues esto servirá como prueba de que tu comercio es confiable y auténtico. En ese sentido también se revisará que no muestres información engañosa sobre precios y disponibilidad, y tener políticas claramente establecidas de reembolso y devolución. Algo que ya deberías tener presenta pues de otra manera tu estrategia de comercio electrónico seguramente no será efectiva.

También debes tener cuidado pues es necesario que los vendedores formen parte de un mercado compatible con los valores de Instagram y cumplan con todas las demás políticas de la red social que se establecen en los Términos de uso y las Directrices de la comunidad. Si crees cumplir con todos los requisitos, para poder formar parte de Instagram Shopping solo es necesario realizar un registro y esperar una notificación con el aviso de aprobación para que puedas comenzar a etiquetar tus productos. Si tu empresa no es admitida se te avisará por qué no cumples con los requisitos y qué medidas puedes tomar.