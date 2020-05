Instagram ya permite eliminar comentarios a granel

Instagram está lanzando y probando múltiples características nuevas a partir de hoy martes que tienen como objetivo hacer de la plataforma un espacio más positivo. La compañía dice que está implementando la capacidad de eliminar hasta 25 comentarios a la vez y también bloquear o restringir varias cuentas al mismo tiempo.

La compañía dice que ha estado probando estas características y descubrió que ayudan especialmente a las personas con más seguidores a mantener un "ambiente positivo". De acuerdo con el portal The Verge, la compañía ahora también le da a las personas más control sobre quién puede etiquetarlas o mencionarlas en una publicación. Las personas pueden seleccionar si quieren que todos, solo las personas a las que siguen o que nadie pueda etiquetarlos o mencionarlos en un comentario, subtítulo o historia.

Esta herramienta está disponible en la página de configuración de privacidad. Además está probando la capacidad de anclar comentarios en la parte superior de una publicación. Las personas pueden anclar múltiples comentarios, de manera similar a cómo YouTube permite que los comentarios se anclen en la parte superior de la sección de comentarios debajo de los videos. Esto permite a los creadores resaltar conversaciones positivas.

Es probable que todas estas características sean más útiles para las personas con muchos seguidores que podrían ser objeto de abuso por parte de usuarios aleatorios, pero la compañía dice que las herramientas también están diseñadas para "luchar contra el acoso en línea", lo que podría afectar a cualquiera, no solo a personas influyentes con gran influencia.

La compañía también compartió datos sobre sus esfuerzos de eliminación de contenido tanto en Facebook como en Instagram. Dice que tomó medidas contra 1.5 millones de piezas de contenido de Instagram tanto en el cuarto trimestre de 2019 como en el primer trimestre de 2020 debido a violaciones de acoso y hostigamiento. La mayoría del contenido fue reportado por los usuarios, no descubierto de manera proactiva por Facebook.