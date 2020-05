Inteligencia Artificial crea nivel de Pac-Man con solo ver el juego

Pac-Man es un juego que trae muchos recuerdos a millones de personas en el mundo. Con una sencilla interfaz en donde el reto era recorrer todo el tablero sin que los fantasmas nos alcanzaran este personaje conquistó a muchos y ha experimentado diversos cambios a lo largo de la historia, como la presentación de videojuegos de Pac-Man en tres dimensiones o la presentación de su versión femenina en Ms. Pac-Man. Sin embargo, el título ha dado un paso importante en su historia, pues ahora una inteligencia artificial ha creado un nivel del famoso videojuego.

Recientemente Pac-Man cumplió 40 años pero no solo por eso es que se habló de este juego sino porque, por primera vez, una Inteligencia Artificial (IA) desarrolló su propio laberinto y aunque ello ya podría llamar la atención, lo verdaderamente relevante es que lo hizo sin conocer el código del juego. Para dejarlo más claro: la IA pudo construir parte del juego sin que primero se le enseñen las reglas. Los investigadores de la compañía Nvidia son los responsables detrás de este sistema al que denominaron GameGAN 50,000 Pac-Man al que solo le dieron una muestra del juego para después ver cómo se creó un nuevo nivel totalmente funcional.

El sistema utiliza redes adversas generativas (GAN) capaces de crear nuevo contenido, como imágenes que no existen. La tecnología se basa en enfrentar dos redes neuronales entre sí: un generador que crea muestras y un discriminador que examina los diseños para determinar si son reales. El inventor de GAN Ian Goodfellow, director de aprendizaje automático de Apple, compara el proceso con una competencia entre falsificadores y policías. "Los falsificadores quieren ganar dinero falso y que parezca real, y la policía quiere mirar y determinar si es falso", dijo. Las dos redes aprenden una de la otra para crear nuevas falsificaciones tan exactas que podría pasar por reales, como una copia convincente de alguna famosa pintura o, en este caso, un nuevo nivel de Pac-Man.

Nvidia dice que es la primera vez que las GAN imitan un motor de juegos de computadora. "Queríamos ver si la IA podía aprender las reglas de un entorno simplemente mirando cómo se comportaban el juego, y lo hizo", dijo Seung-Wook Kim, autor principal del proyecto. El sistema de la compañía aprendió a imitar visualmente a Pac-Man y sus movimientos. Con base en ello generó tanto la forma del laberinto estático como los elementos móviles, incluyendo los fantasmas. La IA también logró aprenden todas las reglas del juego, desde quedarse dentro de las paredes del laberinto hasta evitar fantasmas, a menos que cuente con el poder de comérselos.

Nvidia dice que con este sistema se pueden generar automáticamente nuevos niveles, personajes e incluso juegos completamente nuevos. Por ahora la tecnología está limitado a juegos 2D, pero Nvidia planea hacerlo funcionar en videojuegos y simuladores más complejos. Y no solo están pensando en videojuegos, la empresa cree que la IA puede ser utilizada para crear entornos simulados para desarrollar robots o vehículos autónomos. "Eventualmente podríamos tener una IA que pueda aprender a imitar las reglas de conducción, las leyes de la física, simplemente viendo videos", dijo Sanja Fidler, directora del laboratorio de investigación de Nvidia en Toronto.