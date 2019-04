Jóvenes mexicanos imponen récord por clase de software más grande del mundo

Los jóvenes rompieron la marca al tomar una lección para desarrollar un motor informático que utiliza la inteligencia artificial y que trabaja mediante el almacenamiento virtual conocido como "nube".



Carlos Tapia, adjudicador oficial de la organización Récord Guinness en Latinoamérica, recordó que aunque la meta era reunir a 1,000 jóvenes, sí fue posible romper la anterior marca que era ostentada por España, país que en 2018 realizó una clase de esta naturaleza con 586 participantes.



Durante la ceremonia de validación del récord, Tapia explicó que logró reunir a 782 participantes, pero durante la clase tuvieron que descalificar a siete de ellos debido a que no cumplieron con el requisito de dedicar atención completa y exclusiva a la actividad.



Otro de los requerimientos fue que durante la sesión cada persona ocupara 5 minutos para poner en práctica los conocimientos adquiridos y que no hubiese algún tipo de distracción.



Desde las primeras horas del día jóvenes de bachillerato y licenciatura formaron una larga fila para ser parte de este logro, considerado una de las actividades más llamativas del Talent Land, el espacio de innovación y emprendimiento que busca impulsar a los jóvenes en el desarrollo de herramientas tecnológicas.



Baltazar Rodríguez y Rubén Pineda, instructores de la empresa de tecnología IBM y que fungieron como profesores, indicaron a los jóvenes los pasos a seguir para generar un asistente virtual a través de texto, mediante el programa de inteligencia artificial Watson.



Rodríguez, arquitecto "senior" de IBM, explicó a Efe que buscaban enseñar a personas sin nociones de programación a utilizar la inteligencia artificial para crear un asistente que les ayudara con un objetivo.



"Queríamos desmitificar el tema de la inteligencia artificial. La gente cree que es algo complejo de hacer y lo que hicimos hoy en Talent Land fue demostrar cómo esta tecnología es fácil de utilizar hasta por personas que nunca han desarrollado (un sistema informático)", explicó el especialista.



Este motor de inteligencia artificial es capaz de responder a preguntas formuladas por humanos ya sea por comandos de texto o voz, lo que permite diseñar soluciones informáticas que se pueden utilizar en cualquier computadora o dispositivo móvil.



Con entusiasmo los jóvenes realizaron durante 35 minutos cada requerimiento para "entrenar" con este sistema y simular un "robot taquero" capaz de recibir órdenes para que una persona pida tacos al pastor.



"En realidad no programaron; lo que hicieron fue entrenar inteligencia artificial, que es distinto de programarla. Podría ser que nunca hubieran programado nada y puedes generar un motor de inteligencia y crear este taquero asistente", dijo Rodríguez.



Con el grito de "¡México, México!" mientras ondeaban pequeñas banderas de este país, los jóvenes festejaron el logro, que además les aseguró su pase a la edición 2020 del Talent Land.



Talent Land recibe a 30 mil jóvenes de todo México para impulsar su interés por las diversas áreas tecnológicas y crear especialistas que se adapten a los trabajos actuales y del futuro, mediante más de 1.700 horas de contenidos repartidos en siete "tierras" o áreas temáticas.



Las actividades incluyen conferencias magistrales con personajes como Randi Zuckerberg, quien fue jefa de mercadotecnia de la red social Facebook fundada por su hermano Mark; el excampeón mundial de ajedrez Garri Kasparov; Rossana Myers, cofundadora y directora ejecutiva de la empresa de brazos robóticos inteligentes Carbon Robotics, además del primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri.