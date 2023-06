Katya Echazarreta se compromete a ayudar a aficionados al espacio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Hay quienes logran cumplir sus metas pese a los obstáculos, tal como fue el caso de la mexicana Katya Echazarreta, quien en su biografía describe que no fue fácil convertirse en la primera mujer nacida en México en ir al espacio.

Para empezar, tuvo la primera barrera que fue el idioma, pues se mudó junto con su familia a los Estados Unidos cuando tenía 8 años; sin embargo, su pasión por las matemáticas, la astronomía y la física la llevaron años más tarde a graduarse como ingeniera eléctrica.

La mexicana recibió las llaves de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En sus redes sociales publicó un emotivo mensaje con especial dedicatoria para quienes, como ella, sueñan con ir al espacio.

"Si quieren viajar al espacio, trabajar en tecnología espacial, diseñar trajes especiales, entrenar para ser astronautas, yo les dejo esta promesa, me voy a encargar de que ustedes tengan esa oportunidad, aquí en nuestro país", escribió en Instagram.

La publicación está acompañada de una serie de fotos, en las que también aparece junto al alcalde, Pablo Lemus Navarro, y la diputada Gabriela Cárdenas.

Katya también recibió la llave de la Ciudad de México en agosto del año pasado, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la astronauta ha destacado en diversas ocasiones sus intenciones de ayudar a quienes, como ella, quieran llegar al espacio.

"Me han dado la oportunidad de ayudar a orientar a aquellas niñas y mujeres que, como yo, buscan a alguien con experiencia en lo que están pasando. A través de la honestidad sobre las dificultades y el aliento, espero poder ayudar a las mujeres a estar mejor preparadas para su experiencia como mujer en STEM", describe en su página kat.echazarreta.