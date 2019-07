La calvicie no tiene cura y afecta a 50% de los jóvenes mexicanos: especialista

Personalidad, atractivo físico, imagen, edad y hasta poder son aspectos que se vinculan con el cabello, es por ello que la alopecia también conocida como calvicie es uno de las preocupaciones de hombres y mujeres.

De acuerdo con Armando Medina Bojórquez, especialista en dermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, la alopecia no tiene cura, pues no es una enfermedad, sino un trastorno genético crónico evolutivo. "Sólo se puede retrasar la caída del cabello, y en algunos casos recuperarlo", aclaró Medina Bojórquez.

En México, cinco de cada 10 hombres entre 20 y 30 años de edad sufren alopecia androgenética, mientras que en mujeres la proporción es de 3 por cada 10, afirmó. El académico afirmó que encontrar cabello en la coladera de la ducha, en el jabón o en la almohada no es indicativo de que alguien se esté quedando calvo, pues al día perdemos, de manera natural, entre 100 y 150 cabellos.

Sin embargo, resaltó que un verdadero signo de alerta es que los contornos de la cabellera comiencen a replegarse, generando las llamadas "entradas", hasta exponer la parte de la coronilla, o dejar zonas amplias de la cabeza sin pelo.

Medina Bojórquez destacó que los remedios caseros que proliferan en internet como miel de abeja, aceites de coco, almendra, aloe vera; algunas especias de chile y hasta estiércol, pueden generar riesgos en la salud. La mayoría de estas recetas no tendrán efecto, y otras, por sus ingredientes, podrían causar daños irreparables", puntualizó.

"Los folículos capilares, que es de donde surge el cabello, reaccionan a ciertas situaciones que no son favorables; en el caso de la alopecia androgenética, se ve afectada la irrigación sanguínea, y con la producción de la hormona dihidrotestosterona, se adelgaza y debilita el pelo, ocasionando su caída, pero no la destrucción de folículo", se lee en el comunicado de la UNAM.

"Ante la pérdida excesiva de cabello, lo primero que se debe hacer es acudir con el dermatólogo para que diagnostique el tipo de alopecia y ofrezca el mejor tratamiento. Lo único que se puede hacer, mediante medicamento especializado, es retrasar la caída del cabello", explicó.