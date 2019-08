La función secreta de Google y el Mago de Oz

La película de El mago de Oz de 1939 está de fiesta al celebrar el 80 aniversario del debut cinematográfico de las aventuras de Dorothy y Toto.

El mago de Oz (The Wizard of Oz) es una película musical, fantástica estadounidense, producida por Metro-Goldwyn-Mayer y protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Billie Burke y Margaret Hamilton.

Debido a ello, Google decidió sumarse a la celebración, por lo que incluyó una sorpresa oculta en su buscador (en móvil y PC). Si buscas "El Mago de Oz", en la lista de resultados haz clic o toca las famosas zapatillas de rubí que aparecen a un costado de la búsqueda y verás cómo tu pantalla es arrastrada por un tornado que te llevará a Oz mientras escuchas la frase del filme "no hay lugar como el hogar".

Después de que haya terminado de girar tu pantalla, esta tendrá tonos grises y en lugar de las zapatillas verás el tornado, que de darle clic arrojará la casa de Dorothy y la pantalla de búsqueda volverá a verse como siempre.