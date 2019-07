La Luna "celebra" los 50 años del Apolo 11 con un eclipse parcial

Un eclipse parcial lunar que será visible en África, Europa y partes de Asia, Australia y Sudamérica marcará desde el cielo la celebración del cincuentenario del inicio del primer viaje del hombre a la Luna este martes 16 de julio.



En Estados Unidos, que celebrará mañana con diversas actividades el despegue del cohete Saturno V, con los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a bordo de la nave que portaba, lamentablemente no se verá el eclipse, sino la Luna llena.



El centro de las conmemoraciones es el Centro Espacial Kennedy, donde estarán los dos astronautas del Apolo 11 aun con vida, Aldrin, de 89 años, y Collins, de 88. Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, falleció en 2012.



La nave en la que viajaban llegó al satélite el 20 de julio de 1969 y los tres regresaron sanos y salvos a la Tierra el 24 de julio, cuando el módulo lunar cayó al Pacífico a 1.500 kilómetros al sudoeste de las islas Hawai y fueron recogidos.



Dos semanas después de un eclipse total al Sol, la Luna en Sagitario pasará de derecha a izquierda a través de la sombra de la parte meridional de la Tierra, que cubrirá hasta un 65 % de su diámetro, lo que podrá verse, si no hay nubosidad, en buena parte del planeta, señala la página electrónica www.space.com



En Norteamérica no se verá porque el eclipse tendrá lugar en horas del día cuando la luna está por debajo del horizonte.



En el horario universal coordinado (UTC), equivalente al horario de Greenwich (GMT), la Luna entrará a las 18.43 horas en la parte menos oscura de la sombra de la Tierra, llamada penumbra, y a las 20:01 horas en la más oscura (umbra).



El punto medio del eclipse se producirá a las 21.30 y será ahí cuando el 65 % del diámetro de la Luna este cubierto por la sombra y adoptará un color marrón rojizo.



A las 00.17 UTC o GMT del 17 de julio concluirá el eclipse.