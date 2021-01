La mitad de mexicanos consume contenidos por internet: encuesta

En México, 51% de la población ve contenidos por internet y destina alrededor de tres horas diarias a esa actividad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2019 del IFT. La plataforma más utilizada es YouTube, con 80% de las preferencias, pues datos de Hootsuite a enero del año pasado indicaban que 96% de los usuarios de internet acceden a ese sitio.

En YouTube, las principales búsquedas se realizaron con términos como canciones, música, videos, banda, Badabun, películas, La Rosa de Guadalupe, películas completas y José José, de acuerdo con Hootsuite. Después está Netflix, con 35%; Facebook, 30%; YouTube Red (ahora YouTube Premium), 6%, y Claro Video, 4%.



Streaming gratis o pagado

Los datos muestran que 84% de las personas que ven contenidos por internet utilizan páginas o aplicaciones que no requieren un pago. Lo más usado es YouTube, con 90%; Facebook, con 51%; Televisa, con 8%; TV Azteca, con 7%, y YouTube Kids, 4%. Sólo 5% de las personas acceden a plataformas en las cuales se paga una cuota.

Netflix es la plataforma más usada, con 93%; Claro Video, 11%; YouTube Red, con 9%; Prime Video, con 8%, y Blim, con 5%.



Oferta de nicho

Al mercado mexicano han llegado ofertas como HBO Go, Fox, Cinépolis Klic y Disney+. "Lo que va a ocurrir es que, como en todo mercado, habrá los principales tres o cuatro, y luego otra serie de plataformas", comenta Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). La diferencia entre los sistemas de video por internet y la televisión abierta o de paga es que las plataformas digitales explotan los nichos de contenido, géneros y cada una tiene una estrategia diferente.

"No necesariamente son tan competidoras entre sí y puede haber un amplio ecosistema de plataformas de streaming, porque puede haber nichos, especialidades, gustos y comunidades que congreguen", destaca.



TV en internet

En México, entre las personas que no contratan servicios de televisión de paga, 7% decide no hacerlo porque consume por internet. La encuesta encontró que 10% ve televisión abierta en la red y se menciona que pueden consumir los contenidos en cualquier horario (38%).