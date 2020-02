Lanzan cortometraje sobre peligros para crías de tortugas en COP13

En el marco de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP13), se presentó el cortometraje titulado "You, Come Home When I Am Big", el cual aborda los peligros a los que se enfrentan las crías de tortuga al nacer.

Al coincidir con la realización del encuentro, que se llevará a cabo hasta el 22 de febrero en la ciudad Gandhinagar, en India, el filme fue lanzado hoy y se encuentra disponible en sitios en Internet de reproducción de videos.

El cortometraje de poco más de dos minutos inicia con una escena tomada de madrugada en la que a bordo de embarcaciones los pescadores realizan su trabajo y en otra toma algunas aves que están en la costa buscan alimentarse, mientras que algunas lanchas se encuentran varadas en la arena.

Asimismo, muestra campos tortugueros en los que las crías de quelonios salen de los huevos y buscan llegar a su nuevo hogar, el mar.

Una de las tortugas va en camino al océano cuando un niño que camina por la playa se le acerca y dice: Tú, regresa a casa cuando yo sea grande, ¿me lo prometes? Posteriormente la cría ingresa al mar y desaparece nadando a pesar de las grandes olas.

El cortometraje fue creado por el pintor Ajit Samal, quien se ha encargado de producir documentales y películas de la vida silvestre desde hace 20 años, así como ha contribuido con muchas producciones relativas a la conservación de especies.

Algunas de ellas son: el buitre dorsiblanco africano, león asiático, asno salvaje asiático, grulla sarus, tortugas golfinas y el tiburón ballena, así como busca enviar un mensaje de protección del Santuario de aves de Nalsarovar y los Sitios Ramsar (grandes sitios de diversidad biológica).

También ha preparado guías de campo y libros sobre las aves, reptiles y mamíferos de Gujarat, así como publicaciones sobre plantas medicinales.

Mientras que el menor protagonista del corto es Nirvaan Samal, un niño de 12 años de Ahmedabad, en el estado Gujarat, ha participado en concursos de fotografía de vida silvestre y promueve los mensajes ambientales en apoyo de la conservación del cocodrilo de las marismas y la grulla sarus.