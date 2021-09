Las 3 apps para estar alerta ante sismos

El día de ayer se presentó un sismo en México, ante este tipo de fenómenos naturales, es necesario hacer conciencia de que estos eventos seguirán presentándose en el país y en el mundo. Por ello es importante mantenerte alerta y preparado para saber cómo reaccionar. Por lo anterior, es buena idea contar con apps que orienten e informen. A continuación te damos tres opciones:

SKY ALERT

Esta app es de las más conocidas, y ofrece a los usuarios el monitoreo de los sismos ya que, una vez que ha detectado alguno, realiza una alerta con sonido en tu celular. Para sismos de intensidad 4 que si se sienten pero no son destructivos se escuchará: "sismo detectado", no obstante, en caso de un sismo fuerte a severo de entre 5 y 7 grados de intensidad, se escuchará: "alerta sísmica".

De acuerdo a su sitio web, la aplicación es "la única que envía alertas con intensidad en cada localidad, así como con el tiempo estimado de arribo de un sismo de México". El uso de la app es gratuito, pero existen funciones y herramientas que requieren un pago. Disponible para iOS y Android.

ALERTAS TERREMOTO (MY EARTHQUAKE ALERTS & FEED)

Esta aplicación pone a disposición de los usuarios los datos sísmicos de varias redes y organizaciones especializadas en temas sismológicos de alrededor del mundo. Cada que se suscite algún movimiento sísmico, recibirás una notificación en tu teléfono, basándose en las ubicaciones, frecuencia y magnitud que hayas elegido anteriormente. Asimismo, puedes seleccionar el sonido de alerta de las notificaciones, para que estas no te asusten.

Disponible para iOS y Android.

MY SHAKE

Del mismo modo que lo hace Alertas Terremoto, esta app posee información de sensores sismológicos, los cuales le permiten informar a sus usuarios cada que detectan alguna actividad sísmica. Igualmente, My Shake puede registrar tanto el tiempo, como la amplitud del movimiento telúrico. Su funcionamiento es un poco diferente de las dos opciones anteriores, ya que esta app registra las vibraciones del entorno, por medio de los sensores que incluye cada smartphone y posteriormente envía los datos recabados a su sistema central de desarrollo, para confirmar la locación y magnitud del sismo.

Disponible para iOS y Android.

Es importante señalar que además de consultar estas apps, debes estar pendiente de la información que las autoridades brinden a través de canales oficiales.