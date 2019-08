Las empresas que más móviles venden en México

Las líneas móviles en México alcanzaron a la mitad del año (2T-2019) 120.4 millones de líneas a pesar de registrar una desaceleración que, incluso en los últimos dos trimestres le ha representado una disminución en términos absoluto. Así, su crecimiento fue de 1.9% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Sin embargo, la adquisición de teléfonos inteligentes no se ha visto disminuida, debido a que los usuarios son ahora cada vez más conscientes de los avances tecnológicos, están al pendiente de fechas de lanzamiento, características tecnológicas, precio y así, realizan un esfuerzo por adquirir el mejor dispositivo inteligente al alcance de su bolsillo.

Afortunadamente para los mexicanos, la oferta de dispositivos es actualmente amplia y variada, no sólo por la cantidad de fabricantes y marcas compitiendo, sino también por el número de modelos ofrecidos en el mercado.

Tenencia de Smartphones entre los mexicanos

A la mitad del año, el número total de teléfonos inteligentes operando en México llegó a 106.8 millones de equipos, que representa un nivel de penetración ubicado en 88.7% y la base de teléfonos inteligentes es 3.8% mayor con respecto al año anterior, es decir, casi el doble de lo que crecieron las líneas en el mismo periodo.

De esta forma, se identifica que la venta de dispositivos inteligentes en México continúa al alza, pero la mayor proporción de las compras se debe a que los usuarios están renovando sus equipos y en menor proporción a quienes compran un dispositivo por primera vez.

Samsung a la cabeza

En este sentido, Samsung continúa siendo el fabricante con mayor participación de mercado al alcanzar un total de 35.6%. La oferta comercial vertical del fabricante al proveer equipos de todas las gamas permite a los usuarios contar con una mayor cantidad de modelos a elegir. Por ejemplo, tan solo en lo que va de 2019, Samsung ha lanzado al mercado al menos 13 dispositivos.

En segundo lugar, con 14.2% del total del mercado se ubica Motorola, fabricante que en el último año creció 4.5 puntos, lo que le permite consolidarse como uno de los fabricantes más utilizados por sus dispositivos enfocados a la gama media. Su equipo insignia, el Z3, no fue vendido en México, sólo la versión Play, a partir de lo cual la marca puede tener una focalización de mercado muy definida.

La marca Huawei alcanza ya 12.1% del total de equipos operando transversalmente en el mercado con fuerte y creciente presencia en todas las gamas (baja, alta y media), con una estrategia enfocada a colocarse en el primer lugar entre el reconocimiento y preferencia del mercado. Tan sólo en el último año, la ponderación del fabricante en el mercado creció 5.5 p.p.

Tan solo un par de meses atrás existía una percepción de riesgo para su creciente huella de mercado por los conflictos de geopolítica que si bien han sido entre naciones (EUA y China), estaban teniendo verificativo en el territorio de las TIC y con marcado enfoque a Huawei desde varias marcas estadounidenses.

Sin embargo, en la segunda mitad del año los equipos de Huawei con su diseño y avanzada tecnología siguen penetrando aceleradamente el mercado mexicano y permiten anticipar que para el cierre del año Huawei se ubicará en la segunda posición entre todos los fabricantes de equipos y dispositivos.

Apple por su parte, continúa mostrando rigideces estructurales e incluso agotamiento en la preferencia de sus tradicionalmente leales consumidores. En sus más recientes lanzamientos no ha logrado impactar favorablemente las demandas de sus usuarios (incluso los más leales) e incluso algunos de ellos comienzan a migrar a la competencia en marcas que operan en el sistema operativo Android. Su participación de mercado alcanza 11.3%, con un marcado enfoque a la gama alta, pero habiendo perdido 1.6 puntos porcentuales de participación de mercado en el último año.

El top 5 lo completa LG, fabricante que en 2016 llegó a contar con 18.7% del mercado en México, pero en la primera mitad de 2019, solamente alcanzó una participación de 8.5%. Este es el jugador que mayor terreno ha perdido frente a sus competidores y que será muy difícil recuperar no sólo porque lo está haciendo frente a marcas que se encuentran consolidadas, sino también por la inminente llegada de marcas como Oppo que en el pasado tuvo un infructuoso intento de entrada al mercado mexicano, pero se anticipa que en esta ocasión regrese con una clara estrategia.

Así como con la aún reciente incorporación de nuevas marcas como Xiaomi que comenzó a comercializar sus equipos en México de forma oficial a principios de año y cuenta ya 1.0% del mercado actualmente.