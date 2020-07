Las nuevas funciones de privacidad en Messenger

Las plataformas digitales nos facilitan la comunicación prácticamente con cualquier persona en el mundo. Pero así como ofrecen beneficios, también pueden poner en riesgo la privacidad de los usuarios por lo que es necesario siempre seguir las mejores prácticas y conocer las herramientas que ofrecen compañías como Facebook Messenger.

En el blog de la empresa Jay Sullivan, Director de Gestión de Productos, Privacidad y Seguridad de Messenger, expresó que en Messenger los usuarios puedes ser ellos mismos con las personas que más les importan a través de un mensaje, un video chat, una llamada o una sala virtual. Y para protegerlos, anunciaron nuevas funciones de privacidad que dan más control a las personas.

Entre las nuevas herramientas está el Bloqueo de App que permite añadir una capa de seguridad a los mensajes privados con la intención de evitar que otras personas accedan a ellos. "Esta función opcional te da la confianza de saber que si un amigo o familiar necesita tomar prestado tu teléfono, no podrá acceder a tus chats", explicó Sullivan.

Bloqueo de App utiliza la configuración de privacidad del dispositivo, por ejemplo la autenticación facial o mediante huellas dactilares, para desbloquear la aplicación de Messenger

Sin embargo el ejecutivo aseguró que la identificación táctil o facial del usuario no se transmite a Facebook ni se almacena.

Esta nueva función ya está disponible para iPhone y iPad y, señaló, llegará a Android en los próximos meses.

Para activarla solo es necesario ir al nuevo de menu de Privacidad en donde, por cierto, también es posible realizar otras configuraciones como la audiencia de tus historias, historias silenciadas y personas bloqueadas.

"Siempre estamos trabajando para darte más control sobre tu privacidad, por lo que a medida que introduzcamos más funciones de privacidad, tendrás este lugar centralizado para encontrarlas", dijo Sullivan.

Más controles

De acuerdo con Facebook, los usuarios les han señalado que les gustaría tener más control sobre su bandeja de entrada y llamadas. "Los escuchamos y estamos trabajando en nuevas funciones para que puedan decidir quién puede enviarles mensajes o llamarles, quién va a su carpeta de solicitudes y quién no puede enviarles mensajes o llamarles. Esto será similar al trabajo en el que nos hemos asociado con Instagram, y compartiremos más detalles cuando empecemos a probar estos controles", explicó Jay Sullivan.

Adelantó también que están explorando más opciones para proteger la privacidad de los usuarios cuando alguien que no conocen les envía un mensaje. "Probaremos una función similar a la que existe en Instagram y WhatsApp que difumina las imágenes en tu carpeta de solicitudes de mensajes. De esta forma, tendrás la opción de ver una imagen de alguien que tal vez no conozca antes de responder al mensaje, bloquear o reportar la cuenta".

Más novedades

Hace algunos días Facebook habilitó la función de compartir pantalla en Messenger para dispositivos móviles. Es decir que lo que tienes en tu teléfono o tableta cuando llamas a un amigo o participas en conversaciones más grandes a través de Messenger Rooms, puede ser visto por los demás.

En una primera etapa los usuarios pueden compartir su pantalla con hasta ocho personas en chats grupales o hasta 16 personas en Messenger Rooms. Aunque Facebook dijo que planea expandir la función para reuniones de hasta 50 personas en Rooms.

Para compartir tu pantalla durante una llamada solo tienes que deslizar tu dedo hacia arriba desde la parte inferior para que se muestren las opciones de llamada. En ese menú encontrarás la opción "compartir pantalla", da clic y se mostrará la opción "comenzar a compartir" luego confirma "comenzar a transmitir" y listo. Después puedes navegar como desees en tu teléfono o regresar a la llamada para detener la transmisión.

La función está disponible tanto en Android como en iOS.