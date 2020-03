Las secuelas que el Covid-19 deja en los pulmones

Una persona "normal", no un atleta, que haya sido afectado por el Covid-19 puede tener afectación en más del 30% de su capacidad pulmonar, y para volver a su estado normal puede requerir más de 30 días, aunque no hay algo seguro. El caso de los deportistas también tiene tintes dramáticos, porque el actual coronavirus podría afectarlos para siempre en un factor que es determinante, simple y sencillamente, para hacer algo tan rutinario como correr.

El doctor Mario Mercader, especialista en medicina del deporte y presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de la Ciudad de México, explica los alcances y afectaciones que tiene el coronavirus en el ser humano: "Tenemos que entender que, al final, este virus desarrolla una enfermedad pulmonar grave, que va a llenar de mucosidad los pulmones y no permite que ingrese la sangre oxigenada a éstos; afecta la zona de abajo y eso reduce la capacidad de oxigenación en más de un 30% y, si eso pasa, afecta todo el proceso metabólico del cuerpo humano".

Situación que puede agravarse en un atleta, más allá de su obvia mejor condición física que el promedio, porque buena parte de su desempeño estriba en la capacidad pulmonar.

La historia del extenista sueco Björn Borg es clave para comprender la importancia de los pulmones en un deportista: "Fue de los primeros atletas estudiados en su frecuencia cardiaca. En reposo, tenía 40 latidos por minuto, y eso le alcanzaba para mandar oxígeno a sus tejidos. Cuando estaba en 100, los otros estaban en 120 o 130 y su reserva de oxígeno le permitía no cansarse antes".

Cualidad que alguno de los infectados con Covid-19 podría no volver a tener.