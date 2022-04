LEGO y Epic Games se asocian para crear un metaverso para niños

Dos de los nombres más importantes del entretenimiento se han unido para crear un espacio virtual en el metaverso dirigido a los niños, a través de una nueva asociación entre el desarrollador de Fortnite, Epic Games, y la empresa danesa de juguetes LEGO.

Niels B Christiansen, CEO de The LEGO Group, dijo: "Los niños disfrutan jugando en mundos digitales y físicos y se mueven sin problemas entre los dos. Creemos que existe un gran potencial para que desarrollen habilidades para toda la vida, como la creatividad, la colaboración y la comunicación a través de experiencias digitales. Pero tenemos la responsabilidad de hacerlos seguros, inspiradores y beneficiosos para todos. Así como hemos protegido los derechos de los niños al juego físico seguro durante generaciones, estamos comprometidos a hacer lo mismo con el juego digital. Esperamos trabajar con Epic Games para dar forma a este futuro emocionante y lúdico".

por su parte Tim Sweeney, director ejecutivo y fundador de Epic Games, comentó: "LEGO Group ha cautivado la imaginación de niños y adultos a través del juego creativo durante casi un siglo, y estamos emocionados de unirnos para construir un espacio en el metaverso que sea divertido, entretenido y hecho para niños y familias".

Los detalles son escasos, y el concepto de un metaverso sigue siendo turbio, pero las empresas dicen que, sea lo que sea que terminen construyendo, se diseñará como un espacio virtual familiar desde el principio.

"The LEGO Group y Epic Games combinarán su amplia experiencia en el área infantil para garantizar que esta próxima iteración de Internet esté diseñada desde el principio teniendo en cuenta el bienestar de los niños", explicaron las compañías en un comunicado de prensa.

El emparejamiento tiene cierto sentido. Epic tiene una amplia experiencia en la creación de mundos virtuales, principalmente a través del popular Fortnite, mientras que LEGO se ha centrado cada vez más en los videojuegos, más recientemente con el lanzamiento de Lego Star Wars: The Skywalker Saga esta semana.

Mientras tanto, dos de los videojuegos en línea más populares, Minecraft y Roblox, ofrecen un estilo de construcción de caja de arena similar al de los ladrillos LEGO.

Epic también ha hablado sobre la creación de un metaverso más amigable para los niños en el pasado. La nueva asociación se une a una serie de otros intentos de empresas que construyen su propia interpretación del metaverso, que hasta la fecha incluye a todos, desde el fabricante de Pokémon Go, Niantic, hasta el renombrado Facebook y las principales marcas de NFT.

¿Cuándo estará disponible?

No hay información sobre cómo podría ser este nuevo mundo de Fortnite -meets-Lego, cuándo estará disponible o en qué plataformas se espera que se lance.

Pero las empresas anunciaron un trío de principios que, según dicen, guiarán su creación: "proteger el derecho de los niños a jugar haciendo de la seguridad y el bienestar una prioridad; salvaguardar la privacidad de los niños anteponiendo su interés superior; empoderar a niños y adultos con herramientas que les dan control sobre su experiencia digital".

La noticia llega en la misma semana que Epic lanzó la versión de próxima generación de su herramienta de creación de juegos Unreal Engine.