Llega el modo oscuro a WhatsApp

Una de las funciones más esperadas en WhatsApp es la posibilidad de utilizarlo en modo oscuro. Durante meses de especuló sobre la disponibilidad de esta opción que finalmente llegó para usuarios de Android.

El modo oscuro ya está disponible para diversas aplicaciones como Facebook Messenger, YouTube y Chrome con la intención de brindar un descanso visual a los usuarios, además de que a muchos se les hace más atractivo este diseño que ahora pueden tener en WhatsApp.

En el caso de WhatsApp, quienes ya lo probaron aplauden el hecho de que no se trata de un negro profundo sino más bien de un gris que efectivamente ayuda a visualizar bien los chats y todos los elementos de la plataforma.

Si bien activarlo no representa mayor problema, si hay que aclarar que sólo está disponible para los usuarios que están inscritos a la versión de prueba de la aplicación para Android.

Aquí viene la primera mala noticia, hasta hace unos meses bastaba con entrar a la Play Store y solicitar la inscripción, pero ahora al ingresar a la liga aparece este mensaje:

"Gracias por tu interés en formar parte de los testers de la aplicación WhatsApp Messenger. Sin embargo, por ahora, el programa de pruebas de la aplicación WhatsApp Messenger ya no puede aceptar más testers".

Pero si pudiste formar parte de este grupo de prueba lo que tienes que hacer para tener el modo oscuro es:

Revisa que tienes instalada la versión 2.20.13

Ve a Ajustes, selecciona la opción chat y luego temas.

Ahí te permitirá elegir entre claro u oscuro.

Aquellos que tienen iPhone y los que no están registrados como usuarios en la versión beta para Android tendrán que esperan más antes de poder probar esta función.