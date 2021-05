Lo que sabemos sobre la vacuna de Janssen contra Covid-19

A finales de enero de este año, la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson dio a conocer su tratamiento preventivo para combatir la pandemia de covid-19. La vacuna, conocida como "JNJ-78436735" o "Ad26.COV2.S", se destacó de entre las otras, ya que mostró un alto grado de efectividad con tan sólo una dosis, otorgando la inmunidad idónea, que en otros casos, sólo se obtiene con la aplicación de una segunda dosis.

¿Qué tan efectiva es la vacuna de Johnson & Johnson?

De acuerdo con los ensayos clínicos de fase III, la vacuna Janssen protegió a las personas vacunadas en un 72 por ciento luego de 28 días de su aplicación. Estos resultados se obtuvieron con la participación de casi 44 mil voluntarios, provenientes de distintas partes del mundo, incluido México.

Sin embargo, este 72 por ciento registrado no fue válido en todas las personas intervenidas con el inóculo, pues su eficacia disminuyó al 66 por ciento y 57 por ciento, en la población brasileña y sudafricana, respectivamente. De acuerdo con representantes del consorcio biotecnológico, dicho detrimento se debió a las variantes emergentes de preocupación (VOC) que predominan en estas regiones.

La vacuna, además, tuvo un alto nivel de eficacia para prevenir la hospitalización y muerte de personas que contrajeron la enfermedad. Ninguna de ellas, infectadas con el SARS-CoV-2, tuvo que ser hospitalizada, después de cuatro semanas de recibir el inoculo.

¿Qué tipo de vacuna es la de Janssen?

Una publicación de "Sciece" explica que esta vacuna fue creada en "Janssen Pharmaceutica", una división de Johnson & Johnson con sede en Bélgica. Ad26.COV2.S está basada en el método de vector viral. Esta clase de tratamientos funcionan mediante las instrucciones genéticas del SARS-CoV-2.

Los expertos reconstruyeron su ADN en un adenovirus, -específicamente la proteína de pico- por contar con características símiles del SARS-CoV-2, pero a diferencia de este, estos son indefensos para la salud de las personas, pues son los causantes de la gripe común y están fabricados para que no puedan replicarse.

La pregunta es: ¿Qué ocurre cuando la vacuna del adenovirus 26 (Ad26) modificado, -como fue llamado por los científicos- es administrada en las personas? Cuando el biológico entra en contacto con las células humanas las provee de información acerca de la forma de combatir al SARS-CoV-2. Así, cuando se enfrente al verdadero virus estarán listas para atacarlo de manera inmediata.

Después que la vacuna se inyecta en el brazo de una persona, los adenovirus chocan con las células y se adhieren a las proteínas de su superficie.

El adenovirus también provoca que el sistema inmunológico reconozca al virus y active sistemas de alarma que, a su vez, alertarán a las células inmunes auxiliares (células T) que se encuentren más cerca.

Las células T producirán anticuerpos que se adherirán a la proteína S del virus para destruirla y prevendrán la infección, asesinando además a las células humanas infectadas por el SARS-CoV-2, al contar con la capacidad de reconocer los remanentes del patógeno que se pegaron a ellas.

Desventajas y beneficios de la vacuna de Johnson & Johnson

Una de las ventajas de los tratamientos basados en adenovirus es que la capa de su proteína es de un material más resistente, en comparación de otro tipo de virus, por lo que ayuda a proteger el material genético que se encuentra en su interior.

Esta fortaleza es la misma que provoca que la vacuna de Janssen no necesite de temperaturas de refrigeración altas para su conservación. En cambio, los técnicos de Johnson & Johnson aseguraron que puede mantenerse a 36 a 46 grados Fahrenheit (°F), equivalentes a dos a ocho grados Celsius (°C), hasta por tres meses

Hasta la fecha, los especialistas no conocen la durabilidad de este tratamiento, pues las células T o asesinas disminuyen, conforme pasa el tiempo. No obstante, los investigadores destacaron que también existen células de memoria (células B y T) que pueden retener información del coronavirus, desde años hasta décadas.

La compañía ha trazado que producirá, por lo menos, mil millones de dosis de la vacuna durante el 2021, de las cuales, la Unión Europea ya ha asegurado 200 millones. Sin embargo, su desarrollo masivo se ha ralentizado, por lo que la farmacéutica se ha aliado con la alemana Merck, que les ayudará a fabricarla.

Los percances de su producción tienen que ver con los episodios de trombos, registrados en seis personas vacunadas, el mes pasado. Estos sucesos provocaron que la Administración de Medicamentos y Alimentación (FDA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) suspendiera su uso en la población estadounidense.

Sin embargo, a partir del 23 de abril recomendaron continuar con su uso, a excepción de las mujeres de entre 18 a 50 años. Dentro de este grupo de la población se detectaron efectos secundarios por coágulos de sangre y niveles bajos de plaquetas.