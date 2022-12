Los elementos que no pueden faltar en una cena navideña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- La cena navideña es uno de los momentos más esperados por millones de personas alrededor del mundo, aunque no todos la celebran el mismo día, por ejemplo, la cena de acción de gracias se lleva a cabo el cuarto jueves del mes de noviembre en Estados Unidos.

Sin embargo, para los países de Latinoamérica los festejos empiezan con la Nochebuena el 24 de diciembre, fecha en la que también celebran el nacimiento de Jesús, por ello se hace la vigilia de Navidad, el 25 de diciembre.

Como resultado, familiares y amigos suelen reunirse para tener un momento de convivencia agradable e incluso algunos anfitriones no dejan pasar ningún detalle para este día. Por ello te damos algunos elementos que no pueden faltar en una cena navideña.

¿Qué elementos son importantes en la cena navideña?

1. Los invitados

Actualmente ya se permite la convivencia entre personas, pues en años anteriores esto estaba prohibido debido a la pandemia por Covid-19.

Aunque algunas medidas de seguridad siguen vigentes como el uso de gel antibacterial y cubrebocas, ahora es más fácil poder reunirte con tus seres queridos.

Sin importar cuántos y quiénes, debes considerar estar con las personas que ames o aprecies.

2. La decoración de la mesa

Este elemento es sumamente importante para algunas personas que incluso consiguen la vajilla más elegante para impresionar a sus invitados.

Sin embargo, la mesa debe tener un mantel decorativo alusivo a la festividad, los objetos se colocan de forma ordenada, es decir, primero debes colocar el centro de mesa y posterior lo que va alrededor como platos, cubiertos y cristalería.

3. Decoración de la casa

Sin importar cuál sea el precio de las decoraciones, es un detalle agradable para los invitados. Pues desde luego los hace sentir en un ambiente navideño y especial.

4. Piensa en el menú

Debes pensar en qué darás de cenar si eres anfitrión o también debes ponerte de acuerdo con tus invitados si es que llevarán algún platillo.

Lo más recomendable es preparar algo sencillo pero delicioso para que de esta forma no pierdas tanto tiempo en la cocina. Otra opción es pagarle a alguien para que lleve a cabo esta tarea y tengas más tiempo para realizar otras actividades.

5. Actividades para tus invitados

Cuando eres anfitrión también debes tener en cuenta que antes de la cena hay cierto tiempo libre.

Por ello es recomendable que pienses en actividades que ayuden a mejorar la convivencia entre los asistentes.

Algunas ideas pueden ser el intercambio de regalos, romper una piñata, realizar oraciones (depende de la religión en la que crean), juegos de mesa o hasta ver películas navideñas.

Siéntete libre en elegir o crear alguna actividad que permita la integración de la mayoría.