Los eventos astronómicos de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Marzo es uno de los meses más especiales del año, en lo que eventos astronómicos se refiere, ya que a lo largo de esta temporada se avistarán una serie de fenómenos celestes.

7 de marzo - Luna llena

No conformes que en el último día de febrero presenciamos la ocultación entre la Luna y Marte, a pocos días de que inicie marzo podremos apreciar la Luna Llena del mes, la cual tendrá lugar el día 7. De acuerdo con sitios especializados en astronomía el momento en que el plenilunio resplandecerá en el cielo en su máximo esplendor será a las 06:42 horas, por ello, recomiendan que despiertes un poco antes de lo acostumbrado y salgas de casa para fotografiar los contornos parecidos a un limón -según la ciencia- de nuestro satélite.

Las Lunas llenas se producen en el momento que la Luna se coloca en el lado opuesto de la Tierra, lo que produce que el Sol la confiera de toda su luz, pues no hay que perder de vista que la Luna no tiene luz propia, sino que brilla con la luminosidad solar.

19 de marzo - Conjunción de Saturno y la Luna

Cuando astronomía se habla de una "conjunción" se trata nada más y nada menos del momento en que dos objetos celestes, observados por un espectador desde la Tierra, aparecen en una misma longitud; es precisamente lo que podremos atestiguar este 19 de marzo, cuando la Luna y Saturno se encuentren muy cerca en el cielo.

Esto ocurrirá a las 09:22 horas, momento en que el planeta de los anillos se situará a 3,4 grados al norte lunar. La magnitud de la Luna y Saturno se encontrará en -9,8 y 0,8, respectivamente, mientras que la luminosidad lunar será relativamente tenue, con 6,3 por ciento de su fragmento iluminado, por lo que es muy probable que, al percatarte de que hay dos puntos brillantes en el cielo, se trate de estos dos astros.

20 de marzo - Equinoccio de Primavera

Entre el 20 y el 21 de marzo viviremos la única noche y el único día con la misma duración, debido a que este es un efecto inherente a la llegada del equinoccio de marzo, también conocido como el equinoccio de primavera, aunque no todas y todos lo vivimos de la misma manera, pues mientras en el hemisferio norte damos la bienvenida de la primavera, las personas que viven en el hemisferio sur reciben al otoño.

Cuando un equinoccio sucede, hay que tener en consideración que es posibilitado por que la Tierra, cuando realiza su movimiento de traslación, se encuentra levemente inclinada hacia al Sol, razón por la cual la luz del gran astro no llega de forma equiparable a cada parte de nuestro planeta; de no ser que la Tierra no contara con esta inclinación, la luz que recibiría nuestro planeta sería igual y no existirían las estaciones.

21 de marzo - Luna nueva

Y así como veremos suceder la Luna llena, cada vez también podemos apreciar cuando el satélite natural desaparece completamente de nuestra vista, como si una de sus noches de cada mes decidiese no ponerse, pero lo que ocurre en realidad es que se encuentra, por llamarlo de alguna manera, es su fase inactiva, sólo porque no la vemos , si embargo, la explicación astronómica dicta que lo que pasa es que la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, por lo que el lado lunar que el Sol ilumina da la espalda a nuestro planeta, impidiéndonos apreciar su luz, lo que en resumidas cuentas significa que la magnitud lunar estará en un 0 por ciento, esto sucederá aproximadamente a las 11:24 horas.