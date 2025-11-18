Los robotaxis Zoox de Amazon ofrecerán viajes gratis en San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) — Zoox de Amazon comenzará a ofrecer viajes gratuitos en robotaxis en zonas de San Francisco mientras intenta alcanzar a Waymo en la carrera por transportar pasajeros en vehículos autónomos.

La expansión anunciada el martes se limitará a algunos vecindarios importantes de San Francisco y estará restringida a personas que se inscribieron en una lista de espera para viajar en los robotaxis con forma de góndola de Zoox, que no tienen volante. Hace menos de tres meses, la empresa de robotaxis propiedad de Amazon llegó a Las Vegas.

Sin embargo, Zoox aún no cobra por los viajes, algo que Waymo ha hecho desde su debut en Phoenix hace cinco años. Los viajes gratuitos son el próximo gran hito antes de cobrar tarifas como Waymo y los servicios tradicionales de transporte como Uber y Lyft, mientras Amazon intenta abrirse camino en la conducción autónoma, un viaje que comenzó en 2020 cuando el gigante del comercio electrónico compró Zoox por 1.200 millones de dólares.

Los reguladores de California aún deben aprobar la solicitud de Zoox para cobrar por los viajes en San Francisco, una autorización que Waymo recibió en agosto de 2023 después de aprobar temas de seguridad planteados por las autoridades locales. Desde entonces, los robotaxis de Waymo se ven por todo San Francisco, donde incluso los turistas ahora se aseguran de tomar un viaje en un automóvil autónomo además de subirse a uno de los famosos tranvías de la ciudad que operan desde hace 152 años.

Waymo, que comenzó como un proyecto secreto dentro de Google en 2009, también opera sus robotaxis en San José, California, Los Ángeles, Atlanta y Austin, Texas, y hay planes de expandirse a más ciudades de Estados Unidos el próximo año.

En otro signo del crecimiento acelerado de Waymo, sus robotaxis comenzaron a extender sus rutas más allá de las calles de la ciudad y hacia las autopistas en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix. Y el martes anunció planes para expandirse a cinco ciudades más: Miami; Dallas; San Antonio, Texas; Houston y Orlando, Florida. Sin embargo, los pasajeros podrán solicitar viajes en esas cinco ciudades hasta el próximo año.

Al igual que Waymo, Amazon se está preparando para llevar sus robotaxis a otras ciudades importantes, incluidas Austin y Miami. Para lograrlo, Amazon convirtió una antigua fábrica de autobuses en Hayward, California, a 40 kilómetros (25 millas) al sureste de San Francisco, en una planta de robotaxis de alta tecnología. Zoox espera fabricar hasta 10.000 robotaxis anualmente en la planta.