"Me quedo sin tiempo, pero no sin esperanza", dice Jane Goodall

La etóloga, activista y conservacionista británica, Jane Goodall, continua trabajando por la conservación de los chimpancés y el cuidado del planeta, a sus 88 años, edad que cumplirá el próximo domingo 3 de abril.



Tras dedicar más de sesenta años a dar voz a los animales y concienciar sobre la importancia de preservar el entorno, la doctora aún se mantiene en activo, ya que quiere "dar un buen uso" a sus últimos años.

"Soy consciente de que me voy acercando a mi fin, y siento que queda tanto por hacer. Me quedo sin tiempo, pero no sin esperanza", ha afirmado en vísperas de su cumpleaños.

Los pioneros descubrimientos de Goodall sobre los chimpancés salvajes en Gombe, revolucionaron el concepto de la ciencia y redefinieron el concepto de ser humano, ha destacado en un comunicado el Instituto Jane Goodall.

El trabajo de la doctora ha sido fundamental para el conocimiento de las especies, así como para generar empatía y afianzar su protección y la de sus ecosistemas.

La investigadora londinense había mostrado curiosidad por la naturaleza desde pequeña, así como una gran fascinación por África y los animales salvajes, que después tuvo la oportunidad de estudiar.

Asimismo, con la misión de comprender y proteger a los chimpancés, así como a otros grandes simios y sus hábitats, en 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, que hoy cuenta con más de 30 oficinas en todo el mundo, que celebrarán su cumpleaños.

Desde la Estación Biológica del Instituto Jane Goodall España (IJGE) en Senegal, el director general del IJGE España, Federico Bogdanowicz, ha declarado que la doctora Jane "lidera y enseña con el ejemplo" y que "ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en el mundo".

Goodall ha sido incluida en la lista de las cien personas más influyentes del mundo, tras haber sido nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas (2002) y Dama del Imperio Británico (2003), galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y el Premio Cataluña; y haber recibido más de 50 doctorados honoris causa.