Meta cobrará suscripción para navegar en redes sin publicidad

Meta está planeando introducir una suscripción a Facebook e Instagram para navegar en estas redes sociales sin anuncios, informó "The Wall Street Journal".

Dicha suscripción, por el momento, aplicaría únicamente para usuarios de Europa y se espera que sea implementada en los próximos meses.El plan básico de Meta tendría un costo de 10 euros por mes y de ahí iría ascendiendo el precio.De acuerdo con el medio "The Wall Street Journal", esta versión de pago busca cumplir con la nueva regulación digital comunitaria de la Unión Europea, la cual limita mostrar anuncios personalizados a los usuarios sin previo consentimiento.Con ello, los usuarios de estas redes sociales que no acepten recibir anuncios personalizados tendrán que pagar, mientras que los usuarios que acepten explícitamente recibir este tipo de anuncios podrán seguir usando Facebook e Instagram de manera gratuita pero con anuncios.Los precios irían desde los 10 euros para la versión en ordenadores hasta los 13 euros para la versión móvil, además se cobrarán 6 euros por cada cuenta alterna.Meta cobrará una suscripción mensual para navegar en Instagram y Facebook sin publicidadDe acuerdo con el medio estadounidense, la compañía bautizó al plan como SNA (suscripción sin anuncios por sus siglas en inglés) y comenzará aplicarse los próximos meses."The Wall Street Journal" también señala que los reguladores están considerando si este plan realmente cumple con la legislación de la Unión Europea o le pedirán a la compañía ofrecer versiones gratuitas con anuncios no personalizados a los usuarios.