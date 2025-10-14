Meta impone restricciones en Instagram para proteger a los adolescentes

Meta anunció el martes que los adolescentes en Instagram sólo podrán ver contenido apto para menores por defecto y no podrán cambiar la configuración sin el permiso de sus padres.

Esto significa que los niños que usan cuentas específicas para adolescentes verán fotos y videos en Instagram similares a lo que verían en una película PG-13: sin sexo, drogas o acrobacias peligrosas, entre otros.

"Esto incluye ocultar o no recomendar publicaciones con lenguaje fuerte, ciertas acrobacias arriesgadas y contenido adicional que podría fomentar comportamientos potencialmente dañinos, como publicaciones que muestran parafernalia de marihuana", dijo Meta en un blog el martes, calificando la actualización como la más significativa desde que introdujo las cuentas para adolescentes el año pasado.

Cualquiera menor de 18 años que se registre en Instagram es automáticamente colocado en cuentas restrictivas para adolescentes a menos que un padre o tutor les autorice la otra modalidad. Las cuentas para adolescentes son privadas por defecto, tienen restricciones de uso y ya filtran contenido más "sensible", como aquellos que promueven procedimientos cosméticos.

La compañía también está añadiendo una configuración aún más estricta que los padres pueden establecer para sus hijos.

Los cambios llegan mientras el gigante de las redes sociales enfrenta críticas implacables sobre daños a los niños. Mientras busca añadir salvaguardas para los usuarios más jóvenes, Meta ya ha prometido que no mostraría contenido inapropiado a los adolescentes, como publicaciones sobre autolesiones, trastornos alimentarios o suicidio.

Pero esto no siempre funciona. Un informe reciente, por ejemplo, encontró que las cuentas de adolescentes creadas por investigadores recibieron recomendaciones de contenido sexual inapropiado para su edad, incluyendo "descripciones sexuales gráficas, el uso de caricaturas para describir actos sexuales denigrantes y breves muestras de desnudez".

Además, Instagram también recomendó una "gama de contenido sobre autolesiones, autoagresión y la imagen corporal" en cuentas de adolescentes que, según el informe, "sería razonablemente probable que resultara en impactos adversos para los jóvenes, incluidos adolescentes que experimentan mala salud mental, o ideación y comportamientos de autolesión y suicidio".

Meta dice que las nuevas restricciones van más allá de sus salvaguardas anteriores. Los adolescentes ya no podrán seguir cuentas que compartan regularmente "contenido inapropiado para su edad" o si su nombre o biografía contiene algo que no es apropiado para adolescentes, como un enlace a una cuenta de OnlyFans. Si los adolescentes ya siguen estas cuentas, ya no podrán ver o interactuar con su contenido, enviarles mensajes o ver sus comentarios en las publicaciones de otros, dijo la compañía. Las cuentas tampoco podrán seguir a los adolescentes, enviarles mensajes privados o comentar en sus publicaciones.

Meta dijo que ya bloquea ciertos términos de búsqueda relacionados con temas sensibles como el suicidio y los trastornos alimentarios, pero la última actualización ampliará esto a una gama más amplia de términos, como "alcohol" o "gore", incluso si están mal escritos.

Meta afirmó que la actualización PG-13 también se aplicará a los chats y experiencias de inteligencia artificial dirigidos a adolescentes, "lo que significa que las IAs no deberían dar respuestas inapropiadas para la edad que se sentirían fuera de lugar en una película PG-13".

Para los padres que desean una configuración aún más estricta para sus hijos, Meta también está lanzando una restricción de "contenido limitado" que bloqueará más contenido y eliminará la capacidad de los adolescentes para ver, dejar o recibir comentarios en las publicaciones.