México busca erradicar la hepatitis C como problema de salud pública

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- En México, la hepatitis C ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en mortalidad y se estima que 600 mil mexicanos la padecen, por lo que la Secretaría de Salud (SSa) del país busca eliminar esta enfermedad curable como problema de salud pública, informó este jueves el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida).

El director de Censida, Juan Luis Mosqueda, explicó, durante la presentación del Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, que aunque no se pretende alcanzar el "control" o la "erradicación" de este virus (VHC), sí es posible "eliminarlo como un problema de salud pública que conduce a cirrosis, cáncer y muerte", sobre todo porque con "los tratamientos actuales" es posible curarlo en hasta 95 %.

Precisó que este tipo de eliminación es "validado" por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y confirmó que esta última organización hará una visita a México en un par de semanas, principalmente en las zonas con mayor incidencia vírica, que se ubican en los estados fronterizos del norte, como Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.

"Tenemos en un par de semanas una visita de la OPS para acompañarnos a verificar lo que estamos realizando y ver cómo vamos en la ruta de la eliminación, porque no se trata de lo que nosotros digamos sino de lo que estemos haciendo", sentenció.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según el especialista, para lograr esta validación por parte de la OPS es necesario diagnosticar a por lo menos el 90 % de la población que padece el virus, así como curar al 80 % de estas personas.

Lejos de la "eliminación" para 2030

Para Mosqueda, en este caso, el reto no está en la cura, sino en "encontrar a las personas que tienen hepatitis C y ser capaces de diagnosticarlas", sobre todo cuando esta enfermedad, que provoca la inflamación del hígado, es "silenciosa" al ser asintomática hasta por "treinta años".

Por ello, el acceso universal a pruebas es una de las bases del Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, el cual se originó en 2010 y está en línea con la meta global de la OMS de eliminar esta infección vírica como problema de salud pública para 2030, un corte de caja que "probablemente" no vaya a cumplirse.

"Probablemente no lo vamos a lograr nosotros en 2030, pero en esa carrera vamos bastante avanzados, entonces también recordar que no se podría erradicar, solo eliminar porque puede haber reinfecciones y no existe una vacuna para la hepatitis C", apuntó la vicepresidenta del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (Fundhepa), Nayelli Cointa.

También destacó el "fenómeno" de los casos que se están dando en los estados fronterizos, donde hay una concentración migrante así como el uso de sustancias, que se agrava por el problema de consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras del Censida de los últimos cinco años, en México, se han aplicado 4,119,635 pruebas para la detección de anticuerpos de VHC, de esas 73,836 han sido reactivas y apenas 33,931 de estas personas fueron vinculadas a tratamiento.

Los tres factores de riesgo más presentados en el país para esta enfermedad son: los tatuajes o perforaciones (59.9 %), consumo de sustancias vía inyectables (46.7 %) o vía nasal (46.5 %).