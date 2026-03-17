México no verá eclipse solar total más largo del siglo, informa NASA

CIUDAD DE MÉXICO

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

).- El cielo volverá a ofrecer uno de los espectáculos más impresionantes.Laha confirmado la llegada de unque promete captar la atención de los amantes de la astronomía: unque destacará por su duración y características poco comunes.-----Elmás largo del siglo ya tiene fechaEl esperadoocurrirá ely será considerado el más extenso del siglo XXI. Durante su punto máximo, la fase de totalidad del eclipse alcanzará una duración de, superando ampliamente registros recientes.Este fenómeno ocurre cuando laseentre la Tierra y el Sol,y sumiendo en penumbra a varias regiones del planeta.Las zonas privilegiadas donde se podrá apreciar la oscuridad total incluyen partes de, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen.El punto donde eltotal alcanzará su mayor duración será en, un destino que ya se perfila como epicentro del turismo astronómico.-----¿Se podrá ver elenA pesar de la magnitud del fenómeno, laha señalado quedentro de la franja de totalidad. Esto significa que no se experimentará una oscuridad total ni cambios drásticos en la iluminación.Además, elocurrirá antes del amanecer en territorio mexicano, lo que dificultará aún más su observación. Por ello, no será un evento visible en el país.-----Recomendaciones clave para ver unde forma seguraObservar unpuede ser una experiencia única, pero también implica riesgos si no se toman precauciones. Laal Sol puede causaren laPara una observación segura del eclipse, se recomienda:Utilizar únicamenteparao filtros especiales de grado 14directamente al Sol, incluso por pocos segundoslentes de sol comunes, cámaras, telescopios o binoculares sin protección adecuadaNo recurrir a métodos caseros como vidrios ahumados o filtros improvisados.