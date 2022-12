México puede ser potencia en industria espacial, afirma Katya Echazarreta

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- México puede ser un poder internacional en la industria espacial, aseveró este sábado Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio y quien impulsa, de la mano del Gobierno mexicano, el desarrollo de talento y capacidades para potenciar la industria aeroespacial en México.

"México es grande, si quiere ser parte de esta industria espacial, si se está disfrutando tanto de toda la tecnología, de todo lo que se ha aprendido en otros países, México puede ser un poder internacional con la industria espacial", señaló en un discurso frente a legisladores del Congreso mexicano.

La mexicana, que también fue la mujer más joven en lograr la hazaña de salir del orbe, enfatizó: "si queremos llegar, si queremos ver una misión mexicana, con astronautas seleccionados y entrenados en México, con tecnología desarrollada en México, tenemos que actuar ahora".

Esta intervención, previa a la entrega de un reconocimiento por su logro en el recinto legislativo de San Lázaro, formó parte de la agenda de trabajo que sostiene la Agencia Espacial Mexicana (AEM), perteneciente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México y la astronauta mexicana para impulsar el interés de más mexicanos en este sector académico y profesional.

Luego de salir al espacio en un programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), Echazarreta, a sus 27 años, decidió perseguir su sueño de explorar el espacio, pero ahora con la Agencia Espacial Mexicana.

El director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala, explicó que, de la misma manera en que los astronautas alrededor del mundo trabajan de la mano de sus agencias, con Echazarreta, se busca promover e inspirar la participación de la juventud mexicana en actividades espaciales.

En esta gira, Echazarreta también visitó las instalaciones de la AEM en la capital mexicana, luego de develar un mural en su nombre en la colonia popular Iztapalapa y donde anunció que se encuentra en la recta final para materializar su sueño de crear una fundación para impulsar el ingenio existente en las nuevas generaciones de nuestro país.

"Al vivir mi sueño de ir al espacio he emocionado a toda una nación, a Latinoamérica, y a un género, lo que significa una responsabilidad enorme, y estoy lista para trabajar en ello, pues la juventud mexicana quiere oportunidades, así como la que yo tuve", enfatizó.

La astronauta mexicana contó que pudo conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien resaltó la oportunidad de México al contar con su propia agencia espacial.

"Queremos trabajar juntos, pues yo quiero estar con mi país y quiero que México sienta que tanto la agencia, como el Gobierno y yo estamos con los mexicanos", comentó Echazarreta.

Además, la ingeniera mexicana, originaria de Guadalajara, en el central estado mexicano de Jalisco, señaló que viajar al espacio "no es la cosa más difícil" que ha "tenido que hacer en esta vida, lo más difícil ha sido llegar a ese punto, a ese momento, a esa oportunidad".

"No tenía los recursos, yo no tenía el dinero para ir a la universidad, me otorgaron dos becas completas para estudiar ingeniería", concluyó.