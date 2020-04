México, uno de los países que más usa apps espía

El software espía o de acoso, conocido como stalkerware, que permite a un usuario ajeno al dispositivo acceder a cualquier información de forma encubierta y rastrear la actividad de sus víctimas, incluyendo los servicios de mensajería y redes sociales más populares, es altamente utilizado en México.

De acuerdo con información de la compañía de ciberseguridad Kaspersky el software llamado MonitorMinor pone en riesgo la información y la vida privada de muchas personas al monitorear su actividad, en muchos casos sin que el dueño del dispositivo se entere. Kaspersky alerta que, mientras que un stalkerware común permite rastrear la ubicación de la víctima y, en la mayoría de los casos, interceptar SMS y datos de llamadas, MonitorMinor va unos pasos más allá y puede obtener acceso a los datos de todas las herramientas de comunicación más populares como Hangouts, Instagram, Skype, Snapchat y otras.

Además, este tipo de stalkerware puede acceder a los patrones de desbloqueo de pantalla e incluso interceptar cualquier evento en las aplicaciones y transmitir audio en vivo. Quienes son víctimas de este sistema no saben que otra persona está viendo un video en tiempo real de las cámaras de su dispositivo, graba sonido de los micrófonos, ve el historial de navegación en Google Chrome, estadísticas de uso de ciertas aplicaciones, el contenido del almacenamiento, la listas de contactos y registros del sistema. "MonitorMinor es superior a otros stalkerware en muchos aspectos e implementa todo tipo de funciones de seguimiento, algunas de las cuales son únicas, y es casi imposible de detectar en el dispositivo de la víctima. Esta aplicación en particular es increíblemente invasiva, despoja por completo a la víctima de cualquier privacidad al usar sus dispositivos e incluso permite al atacante mirar retrospectivamente lo que las víctimas han estado haciendo antes", comenta Victor Chebyshev, director del equipo de desarrollo de investigación en Kaspersky.

Según la telemetría de Kaspersky, India actualmente cuenta con el mayor número de instalaciones de este stalkerware (14.71%). Le sigue México (11.76%), y después Alemania, Arabia Saudita y el Reino Unido (5.88% en cada país), como otros países que han registrado el mayor uso de este nuevo tipo de stalkerware. La existencia de este tipo de aplicaciones subraya la importancia de protegerse contra el stalkerware por lo que Kaspersky recomienda bloquear la instalación de programas de fuentes desconocidas en la configuración del celular. Nunca revelar la contraseña o código del dispositivo móvil, incluso a alguien de confianza.

Recomienda también cambiar toda la configuración de seguridad en tu dispositivo móvil (como las contraseñas y las especificaciones de acceso a la ubicación de las aplicaciones) si has terminado una relación amorosa; consultar la lista de aplicaciones en los dispositivos para averiguar si fueron instalados programas sospechosos y usar una solución de seguridad confiable que notifique sobre la presencia de programas comerciales de spyware.