Microsoft patenta control de Xbox One con sistema Braille

Recientemente Microsoft patentó un control para su consola Xbox One, el cual tiene como peculiaridad, la integración del sistema Braille.

El portal LetsGoDigital descubrió una patente correspondiente a un control para Xbox One que incluye un panel trasero, el cual es capaz de adaptarse a las necesidades de los jugadores. Una característica destacable del mando, es que permite que los jugadores puedan tocar esta parte, para leer texto escrito en Braille. De igual forma, los usuarios podrán dictar frases al control para que éstas sean escritas en el chat.

Este panel podría ajustarse a lo que el videojuego o consola necesite, como enviar mensajes de texto o interpretarlos, lo que permitirá la interacción de los jugadores invidentes o con problemas en su visión con el resto de la comunidad. La patente también menciona que este sistema sería capaz de traducir de forma simultánea emisiones o streamings reproducidos desde la consola.

Microsoft registró la patente de este nuevo mando en 2018, pero los documentos relativos a la misma no se han hecho públicos recientemente.