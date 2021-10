Microsoft trabaja en Windows 11 SE para laptops de bajo costo

La tecnológica Microsoft se encuentra muy cerca de lograr competir de manera más directa con los dispositivos Chromebook. De acuerdo con algunos informes, el gigante del software se está preparando para lanzar una nueva Surface Laptop de bajo costo, la cual estará dirigida a los mercados educativos, específicamente K-12, junto con una nueva edición de Windows 11 llamada Windows 11 SE.

Windows Central informa que la próxima Surface Laptop también podría llamarse Surface Laptop SE y probablemente incluirá una pantalla de 11.6 pulgadas (1366 x 768), junto con un procesador Intel N4120 Celeron y hasta 8 GB de RAM.

Esta laptop económica está principalmente pensada para estudiantes de K-12 y tiene el menor costo posible, con un solo puerto USB-A y USB-C.

Si bien Microsoft ha utilizado las siglas SE para algunas versiones de Windows anteriormente (Windows 98 SE), Windows 11 SE no será una segunda edición de Windows 11.

En cambio, se espera que sea más como las versiones S de Windows 10, que están diseñadas para que los dispositivos de bajo costo compitan con los Chromebook.

Si esta edición de Windows 11 está realmente dirigida al mercado educativo, es posible que deba tomar prestadas algunas de las funciones de facilidad de uso de Chrome OS. Si bien Microsoft ha intentado competir con los Chromebook durante años, Windows todavía carece de una forma sencilla para que los educadores limpien y reutilicen las computadoras portátiles para las aulas.

No está claro cuándo Microsoft planea lanzar esta nueva Surface Laptop, ni Windows 11 SE. De igual manera, Windows Central no ofrece ninguna fecha tentativa sobre cuándo esperar un posible anuncio o lanzamiento.

Cabe señalar que Microsoft lanzó anteriormente Surface Go con modo S, y estaba dirigida al mercado educativo a partir de 399 dólares sin el teclado necesario de 99 dólares. Parece que este Surface Laptop SE alcanzará un precio por debajo de los 400 dólares, con la finalidad de poder hacerle frente a Dell, Lenovo y HP, compañías que cuentan en el mercado con dispositivos similares a las Chromebook.

Limpio, renovado y sencillo" para el usuario. Eso es lo que promete Microsoft con su nuevo Windows 11, la última versión del sistema operativo informático que tuvo su lanzamiento mundial el martes.

Los usuarios de Windows 10 podrán acceder al nuevo sistema con una actualización gratuita. El director de productos de Windows, Panos Panay, dijo a la BBC que el nuevo sistema operativo no es una "desviación extrema" de lo que la gente conoce.

E incluso los usuarios menos expertos en tecnología pueden obtener la actualización fácilmente, agregó.

Panay puso el ejemplo de su padre de 89 años. "Estoy tan emocionado que él presione un botón y se actualice. No porque sea mi papá. Porque solo quiero que sea fácil para él", aseguró.

El ejecutivo afirmó que los usuarios más experimentados ya lo habían evaluado exhaustivamente a través del programa de prueba Insider de Windows y estaba seguro de que no habría problemas iniciales. Agregó que la actualización está "lista ahora".

Presiona Inicio

Windows 11 tiene algunos cambios de diseño importantes junto a varias modificaciones sobre cómo funciona el sistema interno.

De forma predeterminada, el menú Inicio está centrado en la pantalla, junto con los iconos en la barra de tareas. Cuando se hace clic en él, el botón Inicio abre un menú de aplicaciones de uso frecuente.