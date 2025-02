Un profesor español desarrolla un modelo matemático que describe el movimiento del magma

Santander (España), 6 feb (EFE).- El profesor de la Universidad de Cantabria (UC), norte de España, Rafael Granero desarrolló un modelo matemático que describe el movimiento del magma, a través de una ecuación que, también, define el movimiento de un fluido que asciende por convección dentro de otro.

El trabajo de este especialista matemático comenzó estudiando unas ecuaciones que recibieron mucha atención desde principios de los años 80, "que describen el movimiento convectivo de un fluido con una viscosidad dentro de un fluido con una viscosidad diferente", explica la UC en un comunicado.

Granero señala que esas ecuaciones originales de los años 80 "son razonablemente complicadas, ya que contienen toda la dinámica del posible problema".

"En este caso, lo que se ha hecho es quedarnos en una en un régimen más concreto, y no toda la generalidad de la posible dinámica del problema. Para ese régimen más concreto hemos derivado lo que se conoce como un modelo asintótico, mucho más comprensible", explica.

La ventaja de hacerlo de esta forma, ha añadido, es que en ese régimen la ecuación que se obtiene "es más sencilla que la ecuación original".

Así, la principal contribución de este trabajo consiste en derivar una nueva ecuación en derivadas parciales para el movimiento del magma y conseguir demostrar que, dicha ecuación, tiene soluciones de tipo ondas viajeras, es decir, soluciones que ascienden sin cambiar de forma.

Siendo esta una investigación en matemática pura, el investigador está principalmente interesado "en el hecho de que las ideas y técnicas matemáticas desarrolladas puedan usarse en otras ecuaciones, como pueden ser por ejemplo las de los biofilms en Biología", ha concluido.

Según detalla la UC, este estudio ha sido recientemente publicado en la revista científica Applied Mathematics Letters, bajo el título 'On a Camassa–Holm type equation describing the dynamics of viscous fluid conduits'.