¿Montar bicicleta puede afectar tu fertilidad? Un estudio dice que sí

Tener una bicicleta es uno de los vehículos más económicos, rápidos y maniobrables, que nos ayuda a evitar el tráfico y, para muchos, es el mejor medio de transporte urbano. Eso no se discute, pero también hay que decirlo. hoy por hoy, es uno de los más peligrosos.

El problema no sólo radica en los accidentes en los que pueden verse involucrados los ciclistas. Un nuevo estudio reveló que el uso frecuente de la bicicleta también podría afectar la fertilidad de los hombres. En Autopistas de EL UNIVERSAL, te contamos los detalles.

¿Montar bicicleta puede afectar tu salud sexual?

De acuerdo con el estudio "Does bike riding lead to male subfertility and sexual dysfunction?", realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, se llevó a cabo una revisión sistemática con metaanálisis.

Esto significa que no hicieron un experimento nuevo, sino que analizaron la información de varios estudios previos para obtener una conclusión más sólida.

Seleccionaron los estudios más confiables, y resultó que más de 800 artículos, sólo 6 cumplieron con los requisitos de calidad científica. En total, se revisaron datos de 3,330 ciclistas y 1,524 hombres que no andaban en bicicleta.

Los hombres que usan bicicleta de forma frecuente tienen el doble de riesgo de presentar disfunción eréctil, en comparación con quienes no la usan.

Esto se debe, principalmente, a tres factores físicos:

· Presión constante en el perineo, una zona sensible entre los genitales y el ano que contiene nervios y vasos sanguíneos importantes para la función sexual.

· Vibraciones prolongadas, que pueden afectar la circulación.

· Calor acumulado, que aumenta la temperatura en la zona escrotal y puede dañar la producción de espermatozoides.

Aunque este estudio se centró en la disfunción sexual (específicamente, la erección), otros trabajos han documentado que estos mismos factores también podrían reducir la calidad del semen:

· Menor cantidad de espermatozoides

· Peor movilidad

· Morfología alterada

Cambios que afectan directamente la capacidad reproductiva del hombre.

¿Y si en lugar de bicicleta, es moto o bicicleta eléctrica?

Aunque este estudio se enfocó en ciclistas, los motociclistas también están expuestos a condiciones similares:

· El motor genera calor justo debajo del asiento

· La postura es fija por largos periodos

· Las vibraciones del camino son constantes

· Y la presión en el perineo es real

Por eso, varios médicos consideran que los motociclistas frecuentes también podrían estar en riesgo. Aún se necesitan estudios específicos, pero la base fisiológica es comparable.

¿Entonces hay que dejar de usar bici?

No necesariamente. El riesgo aumenta en quienes usan bicicleta de forma intensa, por muchas horas a la semana.

Si la usas de forma recreativa o para trayectos cortos, no hay evidencia suficiente que indique un daño permanente.

Lo importante es usar un asiento ergonómico, hacer pausas, cuidar la postura y prestar atención a cualquier molestia persistente.