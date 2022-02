Motorola lanza el nuevo Motorola Edge 30 Pro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- La firma Motorola, propiedad de Lenovo, lleva un tiempo tratando de posicionarse en la gama alta y el nivel medio, continuando además con un amplio catálogo de productos.

Siguiendo esta tendencia, la compañía agregó un nuevo miembro a la familia Edge, gracias al lanzamiento del Motorola Edge 30 Pro, relevo del Edge 20 Pro lanzado en el verano de 2021.

Pantalla

Este dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 144 Hz, una cámara frontal de 60 megapíxeles y una carga rápida de 68 W. Eso sí, la cámara trasera reduce su resolución de 108 a 50 megapíxeles. ?En apartado de pantalla, la del Motorola Edge 30 Pro es OLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+ (2400 x 1080 píxeles) y tasa de refresco de 144 Hz. Cabe señalar que además, la pantalla cuenta con una perforación en el centro en la parte superior donde está incrustada la cámara frontal, con resolución de 60 megapíxeles.

Cámaras ?Por su parte, la cámara trasera incluye dos sensores de 50 megapíxeles: el principal con estabilización óptica y un gran angular con enfoque macro a 2.5 centímetros, a los que se suma un sensor de 2mp para lecturas de profundidad y la capacidad de grabar vídeo 8K a 24 fps.

De igual manera, esta cámara incluye la función Instant All Pixel Focus para mejor precisión con independencia de las condiciones de luz, y el ultra gran angular con Macro Vision y campo de visión de 114 grados.

El sistema de cámaras trasero se complementa con una cámara de profundidad de 2 MP.

En el interior de este Motorola, se encuentra el procesador Snapdragon 8 Gen 1, acompañado de 12 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. asimismo, su sistema operativo es Android 12 con la interfaz My UX de Motorola. ?Batería

Asimismo, incluye una batería de 4.800 mAh con carga rápida de 68W, carga rápida inalámbrica 15W y carga inversa inalámbrica.

En cuanto a conectividad, el Edge 30 Pro dispone de 5G sub-6GHz, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC y USB-C 3.1. El resto de especificaciones importantes se completan con la certificación IP52 de resistencia a salpicaduras.

Entre otros aspectos, el Motorola Edge 30 Pro apuesta por el sonido Dolby Atmos, los altavoces estéreo y la tecnología NFC.

Lápiz inteligente

Con el Motorola Edge 30 Pro, la empresa ofrece a los consumidores un accesorio adicional: el primer lápiz inteligente con un folio adaptable. El lápiz óptico de Motorola también es ideal para navegar, resaltar, editar o cualquier tarea que requiera precisión exacta.

Los usuarios podrán elegir entre un número cada vez mayor de aplicaciones: las favoritas aparecerán en la pantalla en el momento en que saquen el lápiz óptico. Siempre al alcance de la mano, estará listo cuando lo necesiten.

El folio con el lápiz inteligente se vende por separado o como paquete incluido, y la disponibilidad varía según el país.

Disponibilidad y precio

El nuevo Motorola Edge estará disponible en colores Cosmos Blue (Verde Cósmico) y Stardust White (Blanco Stardust). Llegará a Norteamérica como Motorola Edge+ y estará disponible con desbloqueo universal en Best Buy, Amazon.com y Motorola.com.

En su lanzamiento, el nuevo Motorola Edge+ desbloqueado tendrá un precio promocional de 899.99 dólares (descuento de 100 dólares por tiempo limitado).