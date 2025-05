Museo en EEUU promueven el creacionismo

WILLIAMSTOWN, Kentucky, EE.UU. (AP) — Frente a la colosal réplica del Arca de Noé mencionada en la Biblia, que se eleva insólitamente desde el campo del norte de Kentucky, Ken Ham hace la presentación que ha repetido a menudo.

El arca se extiende en un terreno equivalente a un campo y medio de fútbol: "la estructura de madera independiente más grande del mundo", dice Ham. Contiene tres enormes cubiertas con jaulas de madera, urnas de almacenamiento de alimentos, modelos de animales a tamaño real y otros objetos.

Todo está diseñado para argumentar que la historia bíblica fue literalmente cierta: que un ancestral Noé realmente pudo haber construido un barco tan sofisticado. Que Noé y un puñado de miembros de su familia realmente pudieron haber sostenido a miles de animales durante meses, flotando sobre un diluvio global que ahogó a todos los demás habitantes de un mundo malvado.

"Eso es lo que queríamos lograr a través de muchas de las exhibiciones, mostrar la viabilidad del arca", dice Ham, el organizador del parque temático Ark Encounter y atracciones relacionadas.

Y con ello, impulsa su objetivo de afirmar que todo el libro bíblico del Génesis debe interpretarse tal como está escrito: que los humanos fueron creados por mandato de Dios en el sexto día de la creación en una Tierra que tiene solo 6.000 años de antigüedad.

Todo esto desafía el abrumador consenso de los científicos modernos: que la Tierra se desarrolló durante miles de millones de años en un "tiempo geológico" y que los humanos y otros seres vivos evolucionaron durante millones de años a partir de especies anteriores.

Pero Ham quiere tener éxito donde cree que William Jennings Bryan fracasó.

Bryan, un político populista y defensor fundamentalista, ayudó a la fiscalía en el famoso Juicio del Mono de Scopes, que en julio cumple 100 años y se desarrolló en Dayton, Tennessee.

El lado de Bryan ganó en la corte, logrando la condena del maestro de escuela pública John Scopes por violar la ley estatal contra la enseñanza de la evolución humana. Pero muchos consideraron que Bryan sufrió una derrota humillante en la opinión pública, con sus intentos entrecortados de explicar los espectaculares milagros y enigmas de la Biblia.

Los infames pasos en falso del testigo experto

Para Ham, el problema de Bryan no fue que defendiera la Biblia, sino que no la defendió lo suficientemente bien, al interpretar partes de ella de manera metafórica y no literal.

"Mostró a la gente de todo el mundo que los cristianos realmente no creen en la Biblia: no pueden responder preguntas para defender la fe cristiana", dice Ham.

"Queremos que sepan que tenemos respuestas", añade, hablando con el acento de su natal Australia.

Ham es fundador y director ejecutivo de Answers in Genesis (AIG), que inauguró el Ark Encounter en 2016. El parque temático cristiano incluye un zoológico, tirolesas y otras atracciones alrededor del arca.

Casi una década antes, Answers in Genesis abrió un Museo de la Creación en la cercana Petersburg, Kentucky, donde, de manera similar, las exhibiciones argumentan a favor de una interpretación literal del relato bíblico de la creación. Los visitantes son recibidos con un diorama que representa a niños y dinosaurios interactuando pacíficamente en el Jardín del Edén.

El grupo también produce libros, podcasts, videos y planes de estudio para la educación en el hogar.

"El mensaje principal de ambas atracciones es básicamente este: La historia que se narra en la Biblia es verdadera", dice Ham. "Por eso, el mensaje del Evangelio basado en esa historia es verdadero".

Las creencias creacionistas siguen siendo comunes

Aunque Ham es el abanderado más prominente del creacionismo hoy en día, no está solo.

Las encuestas generalmente muestran que entre 1 de cada 6 y 1 de cada 3 estadounidenses tienen creencias que coinciden con el creacionismo de la Tierra, dependiendo de cómo se formule la pregunta. En una encuesta de Gallup, realizada en 2024, se encontró que el 37% de los adultos en Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que "Dios creó a los seres humanos prácticamente en su forma actual en un momento dentro en los últimos 10.000 años, aproximadamente".

Ese porcentaje ha disminuido un poco entre los años 1980 y 2012, pero no de forma notable, con respecto al nivel que alcanzó a mediados de la década de 1980. Las tasas son más altas entre los encuestados religiosos y políticamente conservadores.

"Scopes perdió, pero la percepción pública fue que los fundamentalistas fueron derrotados" y fueron desapareciendo poco a poco, dice William Vance Trollinger Jr., profesor de historia y estudios religiosos de la Universidad de Dayton en Ohio.

Pero el alcance de Answers in Genesis demuestra que "un importante subconjunto de estadounidenses se adhiere al creacionismo de la Tierra joven", dice Trollinger, coautor, junto con su esposa, la profesora de inglés Susan Trollinger, del libro de 2016 "Righting America at the Creation Museum" ("Derechizando a Estados Unidos en el Museo de la Creación").

Las principales organizaciones científicas dicen que es crucial enseñar evolución y geología de la Tierra antigua. La evolución es "uno de los hechos científicos más firmemente establecidos", dice la Academia Nacional de Ciencias. La Sociedad Geológica de Estados Unidos afirma, de manera similar, que "La evolución y el concepto directamente relacionado de tiempo geológico son partes esenciales de los planes de estudio de ciencias".

El tema ha sido repetidamente legislado y litigado desde el juicio de Scopes. Tennessee derogó su ley antievolución en 1967. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 1968 que una ley similar de Arkansas era una promoción inconstitucional de la religión, y en 1987 anuló una ley de Luisiana que exigía que se enseñara el creacionismo junto con la evolución. En 2005, un tribunal federal prohibió de manera similar que un distrito escolar de Pensilvania presentara el "diseño inteligente", un enfoque diferente del creacionismo que argumenta que la vida es demasiado compleja como para haber evolucionado por casualidad.

Alarma entre educadores científicos

Algunos legisladores han revivido recientemente el tema. Este año, el Senado de Dakota del Norte rechazó un proyecto de ley que habría permitido la enseñanza pública sobre el diseño inteligente. Una nueva ley de Virginia Occidental permite vagamente que los maestros respondan preguntas de los estudiantes sobre "teorías científicas de cómo el universo y/o la vida llegaron a existir".

El juicio de Scopes estableció un modelo para las batallas culturales de hoy, con esfuerzos para expandir las garantías para los asistentes a escuelas privadas, incluidas las cristianas que enseñan creacionismo, e introducir lecciones impregnadas de la Biblia e imágenes con los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.

Esos esfuerzos alarman a educadores científicos como Bill Nye, el "Chico de la Ciencia" de la televisión, cuyo debate de 2014 con Ham fue anunciado como "Scopes II" y ha generado millones de visitas en línea.

"Lo que obtienes de la religión, según lo entiendo, es este maravilloso sentido de comunidad", dice Nye. "La comunidad es una parte muy importante de la experiencia humana. Pero la Tierra no tiene 4.000 años. Enseñar esa idea a los niños con cualquier respaldo, ya sea religioso o estas ideas notables de que los humanos no están relacionados, por ejemplo, con los chimpancés o los bonobos, es asombroso. Es ridículo. Y por eso emprendemos esta lucha".

Nye dice que la evidencia es abrumadora y va desde las capas de fósiles hasta la distribución de especies. "Hay árboles con más edad que la que el señor Ham atribuye al mundo", añade.

Las opiniones religiosas sobre los orígenes varían

Un día entre semana en marzo, los visitantes deambulaban por el Ark Encounter y el Museo de la Creación, que atraen cerca de 1,5 millones de visitas por año (incluidas visitas duplicadas), según cálculos.

"Somos cristianos que asisten a la iglesia y creen en la Biblia", dice Louise van Niekerk de Ontario, Canadá, quien viajó con su familia al Museo de la Creación. Le preocupa que sus cuatro hijos se enfrenten a un plan de estudios de escuela pública impregnado de evolución.

El Museo de la Creación, dice van Niekerk, "fomenta una sólida visión del mundo alternativa a lo que les enseñan", dice.

Sin embargo, muchos grupos religiosos se adaptan a la evolución.

En la encuesta de Gallup se encontró que, de los estadounidenses que creen en la evolución, una mayor proporción dice que ocurrió con la guía de Dios (34%) que sin ella (24%). Los papas católicos han mostrado apertura a la evolución, al tiempo que insisten en que el alma humana es una creación divina. Muchos protestantes liberales e incluso algunos evangélicos han aceptado al menos ciertas partes de la teoría evolutiva.

Pero entre muchos evangélicos, la creencia creacionista es fuerte.

La Convención Bautista del Sur, el cuerpo evangélico más grande del país, ha promovido creencias creacionistas en sus publicaciones. Las Asambleas de Dios afirman que Adán y Eva fueron personajes históricos. Algunas escuelas evangélicas, como la universidad homónima de Bryan en Tennessee, afirman creencias creacionistas en sus declaraciones doctrinales.

Los críticos señalan un problema mayor

Así como Ham dice que la historia de la creación es importante para defender una verdad más grande sobre el Evangelio cristiano, los críticos dicen que hay más en juego que solo la historia del origen humano.

Los Trollinger escribieron que la empresa Answers in Genesis es un "arsenal en la guerra cultural". Dicen que se alinea con el nacionalismo cristiano al promover puntos de vista conservadores en teología, roles familiares y de género, y sembrar dudas sobre otras áreas de consenso científico, como el cambio climático causado por el hombre.

Nye también afirma que el mensaje encaja en un movimiento anticiencia más general y ominoso. "Nadie habla sobre el cambio climático en este momento", lamenta.

Las exhibiciones promueven un Dios "vengativo y violento", dice Susan Trollinger, señalando la cruz en la gran puerta del arca, que indica que, así como los malvados perecieron en el diluvio, aquellos sin Cristo enfrentarán el fuego eterno del infierno.

Y hay más paralelismos con 1925.

Bryan declaró: "¿Cómo pueden los maestros decirles a los estudiantes que provienen de monos y no esperar que actúen como monos?" El Museo de la Creación, que representa la violencia, las drogas y otros males sociales como resultado de la creencia en la evolución, es "el mensaje social de Bryan con esteroides", escribió Edward Larson en un epílogo de 2020 a "Summer for the Gods" ("Verano de los dioses"), un relato ganador del Premio Pulitzer sobre el juicio de Scopes.

Se planean más atracciones

Las protestas con las que inicialmente se recibieron los proyectos del museo y el arca por parte de grupos secularistas que los consideraban una vergüenza para Kentucky, se han desvanecido.

Cuando el estado inicialmente negó un reembolso de impuestos turísticos para el Ark Encounter debido a su naturaleza religiosa, un tribunal federal anuló esa decisión. Un abogado de Luisiana llamado Mike Johnson, ahora presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, defendió al grupo de Ham.

A pesar de esos contratiempos, el enorme ministerio de Ham avanza. La expansión es el siguiente paso, y se planea construir atracciones de AIG en Pigeon Forge, Tennessee, y Branson, Missouri, centros turísticos que ofrecen más oportunidades para promover el creacionismo entre las masas.

Todd Bigelow, que visitaba el Ark Encounter desde Mesa, Arizona, dice que la exhibición evocó vívidamente la seguridad que Noé y su familia debieron haber sentido. Le ayudó a apreciar "las oportunidades que Dios nos da para vivir la vida que tenemos, y con suerte tomar buenas decisiones y arrepentirnos cuando lo necesitemos", dice.

"Creo", añade Bigelow, "que Dios y la ciencia pueden ir de la mano".