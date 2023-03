Musk: Twitter abrirá el código fuente usado para recomendar tuits

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- A través de su cuenta oficial de Twitter, el magnate y CEO de Twitter, Tesla y SpaceX, Elon Musk, señaló que "Twitter abrirá todo el código utilizado para recomendar tuits el 31 de marzo próximo".

Abriendo un hilo del mencionado posteo, Elon Musk expresó que el algoritmo de Twitter es muy complejo y que no se comprende en su totalidad de manera interna, por lo que es muy probable que las personas interesadas en revisarlo seguramente descubrirán muchas cosas extrañas.

No obstante, gracias a esta observación externa, Musk confía en que se podrán resolver los problemas existentes en cuanto estos sean detectados

"Nuestro 'algoritmo' es demasiado complejo y no se entiende por completo internamente. La gente descubrirá muchas cosas tontas, ¡pero solucionaremos los problemas tan pronto como se encuentren! Estamos desarrollando un enfoque simplificado para publicar tuits más convincentes, pero eso aún es un trabajo en progreso, aunque igualmente será de código abierto. Proporcionar transparencia en el código será increíblemente vergonzoso al principio, pero debería conducir a una rápida mejora en la calidad de las recomendaciones. Lo más importante, esperamos ganar su confianza" indicó Musk.

Anteriormente Musk ya había hecho mención de la apertura del código de Twitter en febrero pasado.

"Prepárense para sentirse decepcionados cuando nuestro algoritmo sea de código abierto a partir de la próxima semana", escribió Musk.

El director ejecutivo de Twitter afirmó que el desencanto será inevitable al principio, pero aseguró que el sistema "se mejorará rápidamente".

El hecho de que Elon Musk abra el código de Twitter tiene por finalidad buscar aumentar la transparencia, al permitir que los usuarios tengan acceso directo a los hilos que controlan la red social.