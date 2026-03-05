logo pulso
NASA confirma que asteroide 2024 YR no impactará la Luna

Observaciones del telescopio Webb permitieron precisar la trayectoria del asteroide y descartar impacto.

Por AP

Marzo 05, 2026 05:38 p.m.
A
CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La NASA emitió el jueves un visto bueno que fue recibido con beneplácito, al anunciar que ahora hay cero posibilidades de que el asteroide 2024 YR se estrelle contra la Luna en 2032.

La agencia había pronosticado una probabilidad del 4,3% de un impacto directo. Pero las observaciones realizadas por el telescopio espacial Webb en febrero ayudaron a los científicos a afinar la órbita del asteroide.

Esta nueva información indica que el asteroide pasará de largo de la Luna por 21.200 kilómetros (13.200 millas) el 22 de diciembre de 2032.

Descubierto a finales de 2024, al principio parecía que el asteroide podría amenazar a la Tierra. El año pasado, los científicos descartaron una colisión con nuestro planeta en cualquier momento del próximo siglo, pero señalaron que la Luna aún podía ser un blanco. El asteroide mide unos 60 metros (200 pies) de ancho.

SLP

AP

Observaciones del telescopio Webb permitieron precisar la trayectoria del asteroide y descartar impacto.

