Netflix lanza su propia versión de videos cortos al estilo TikTok

No es poco común que cuando un elemento en alguna plataforma de internet cobra relevancia otras lo implementan con la intención de subirse a la tendencia y quedarse con un poco del éxito. Uno de los ejemplos más claros de ellos es el formato de "Historias" que inició Snapchat y hoy lo podemos encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y hasta WhatsApp. Pues ahora que TikTok es la reina de las aplicaciones, son muchos los que están imitando su estilo, y nos sorprendió saber que Netflix es uno de ellos.

A pesar de ser una plataforma de video en streaming, parece que Netflix está buscando la manera de agregar más funciones sociales por lo que presentó oficialmente una opción llamada Fast Laughs (Risas fáciles) que esencialmente permite a los usuarios deslizar rápidamente para ver clips de comedia.

Desde finales del año pasado ya se había escuchado hablar sobre esta característica pero hasta ahora ha sido implementada más ampliamente.

La función tiene su propia pestaña en la parte inferior de la aplicación móvil y permite a los usuarios reproducir los programas o películas directamente desde el clip, agregarlos a la lista Ver más tarde y compartirlos con otros a través de un link que se puede enviar a distintas redes sociales. Entre el contenido que puede encontrarse están fragmentos del catálogo de comedias de Netflix como Misterio a bordo; Big Mouth; y especiales de stand up de comediantes como Kevin Hart y Ali Wong.

También cuenta con la opción de poder reaccionar con un "LOL" a los videos, quizá con la intención de probar sí efectivamente le están gustando a los usuarios para saber si vale la pena conservarlos, aunque considerando que pasó la fase de prueba, podemos deducir que ha tenido un buen recibimiento.

Asimismo se cree que la idea de lanzar esta función es ayudar a las personas a encontrar algo que ver, un punto en el que Netflix ha puesto mucho interés en los últimos meses con diversas funciones.

Hay que señalar que, por ahora, la función solo se está implementando para los dispositivos con iOS en algunos países. Aunque algunos usuarios selectos de Android pueden verlo ahora mismo, no está claro cuándo podría estar ampliamente disponible. La función también parece ser exclusiva para dispositivos móviles, no esperes poder ver los videos de Fast Laughs en tu televisor en el corto plazo.

Descargas para ti

Si no puedes ver la opción de Fast Laughs en tu app quizá quieras probar la opción de "Descargas para ti" una herramienta lanzada hace unos días que permite la descarga automática de series y películas para que puedas verlas sin conexión a internet.

Hasta ahora, Netflix permitía descargar de forma automática los siguientes capítulos de las series que se estuvieran siguiendo para visualizarlas sin que sea necesaria una conexión a la Red. A esta función se añade "Descargas para ti", que se encargará de la descarga automática de contenido seleccionado de acuerdo con las preferencias e historial del usuario. El objetivo de esta nueva función es "que descubras tu próxima nueva serie o película favorita, de una manera sencilla y rápida, tengas o no conexión", señaló la empresa.

La función ya está disponible para dispositivos Android y se tiene planeada una versión para iOS. Para activarla ve a la pestaña "Descargas" de la aplicación, activa la opción "Descargas para ti" y elige la cantidad de contenido que deseas puedes seleccionar un límite de almacenamiento de 1, 3 o 5 GB.

Al seleccionar esta nueva función, se añadirán nuevas descargas de contenido que no se haya visto, pero que debería ser de tu agrado pues estará basado en los contenidos que has visto antes.