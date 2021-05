Nueve de 10 usuarios iOS están eliminando el seguimiento de apps

En busca de mantener la privacidad de sus usuarios, Apple les está ofreciendo un nuevo sistema que les permite saber cuando una empresa está siguiendo sus pasos y, si lo desean, desactivar esa función. Aunque varias compañías y desarrolladores no han tomado bien la medida, la mayor parte de las personas que ya cuentan con la versión iOS 14.5, están optando por desactivar el rastreo.

De acuerdo con las primeras estimaciones de Flurry, una plataforma de analítica, un 88% de los usuarios de iOS 14.5 estaría desactivando el rastreo de las aplicaciones a nivel global. Aunque hay países en donde la herramienta está siendo todavía más adoptada, en Estados Unidos ese porcentaje aumenta hasta un 96%.

Sin duda esta no será una buena noticia para compañías como Facebook o Google que lucharon para evitar que esta opción estuviera disponible pues, aceptan, dañará su negocio de publicidad personalizada y, afirmaron, terminará por dañar a las pequeñas empresas.

Aunque es pronto para saber las consecuencias reales, son malas noticias para el negocio de seguimiento de datos en la red que, según Statista, un portal de estadística, mueve ya más de 189 millones de dólares. Incluso, de acuerdo con Applesfera, el propio Mark Zuckerberg ya ha advertido que los ingresos por publicidad de Facebook podrían descender.

Pero los usuarios han hablado y han tomado esta novedad como una mejora de su privacidad y, por supuesto, Apple ha ganado puntos a su favor, aunque hay que decir que iOS 14.5 aún no está en la gran mayoría de los iPhone activos.

¿De qué se trata y cómo se activa?

La nueva función en iOS 14.5 se llama Transparencia de seguimiento de aplicaciones y está pensada para informar cuando las apps rastrean los movimientos de los usuarios no solo mientras están utilizando la herramienta en cuestión, sino que analizan su actividad fuera de la aplicación, en otras palabras, pueden saber a dónde va incluso después de haber cerrado la app. Es por eso que ves anuncios en Facebook y otras páginas de productos que estabas viendo en Amazon u otros sitios.

Si bien Apple ya contaba con una opción para desactivar el seguimiento de las apps, yendo a Configuración> Privacidad> Seguimiento y luego desactivando la opción de "Permitir que las aplicaciones soliciten seguimiento", con la actualización es posible ser más específico.

Ahora, cuando se instale una nueva aplicación automáticamente aparecerá un mensaje para que autorices o niegues la posibilidad de que la app te rastree. Y, para poder conocer qué aplicaciones han solicitado ese permiso y cambiar la configuración, puedes ir a la misma página de seguimiento.

Para utilizar esta nueva herramienta lo primero es contar con la última versión del sistema operativo. Para saber si lo tienes o hay que actualizar solo ve a Configuración> General> Actualización de software.

Una vez que tengas iOS 14.5 ve a la configuración de tu iPhone y selecciona Privacidad> Seguimiento

Debajo de "Permitir que las aplicaciones soliciten un seguimiento", ahora verás una lista de aplicaciones específicas que han solicitado ese permiso. Puedes permitir o revocar esa función para cada aplicación específica.

Sin embargo, vale la pena hacer notar que la actualización de Apple a iOS 14.5 todavía no está disponible de manera general para los usuarios, por lo que podrías tener que esperar antes de poder descargar esta versión.