Nuevos Apple Watch y iPad saldrían antes que el iPhone 12

El mes pasado, Apple confirmó que los modelos de iPhone 12 de este año se lanzarán fuera de su plazo normal de septiembre y estarán "disponibles unas semanas más tarde", lo que ha llevado a especular sobre cuándo podría realizarse dicho evento.

Para dar respuesta a la incógnita, el conocido filtrador, Jon Prosser, señaló en su cuenta de Twitter el pasado 13 de agosto, que el evento de lanzamiento de los iPhone 12 se realizará un mes más tarde de lo habitual, en octubre.

No obstante, la firma de Cupertino anunciaría su nuevo reloj inteligente, el nuevo Apple Watch Series 6 y un nuevo modelo de iPad no especificado en el mes de septiembre, pero sin un evento como ha ocurrido en otras ocasiones, sino solo mediante un comunicado de prensa durante la semana del 7 de septiembre. Esta sería la primera vez que Apple lanzaría un nuevo Apple Watch antes que el iPhone.

De ser cierta la información de Prosser, Apple podría realizar un evento el martes 13 de octubre, aceptando pedidos anticipados para los nuevos modelos de iPhone 12 de menor costo el 16 de octubre y entregando los nuevos dispositivos a partir del 23 de octubre.

Además, ha habido múltiples rumores que sugieren la posibilidad de un lanzamiento escalonado que hará que algunos modelos se lancen antes que otros modelos, lo que Prosser también dice que es el caso. Si bien los modelos 12 se enviarán en octubre, Prosser afirma que los modelos 12Pro no estarán disponibles hasta una fecha no especificada en noviembre.

Prosser señaló que esta información está "en el sistema", pero la fecha de lanzamiento escalonada y la "incertidumbre de las fechas finales para los modelos Pro" significa que las fechas podrían "deslizarse / cambiar". El mes pasado, Prosser afirmó que los modelos 12 y los nuevos iPads se lanzarían en octubre.

Si bien Prosser ha predicho correctamente en el pasado algunos de los planes de lanzamiento de Apple, también ha compartido información incorrecta. En junio, afirmó erróneamente que Apple estaba planeando cambiar el nombre de iOS a "iPhoneOS", y compartió imágenes de lo que afirmó que era la plataforma de carga AirPower de Apple y esas imágenes más tarde resultaron ser un dispositivo clon que no era el.

Algunas de las afirmaciones de Prosser también han sido un tanto extravagantes, como su sugerencia de que Apple está trabajando en un conjunto de Apple Glasses de la edición heredada de Steve Jobs inspirados en las gafas que usaba Jobs.